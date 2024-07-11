Bu köyde iman var, imkan var, imam yok! 6 yıldır işin içinden çıkamıyorlar

Rize'de 6 yıl önce meydana gelen selden sonra AFAD'ın 'oturulmaz' dediği lojman nedeniyle bir köy imamsız kaldı. 6 yıldır köye imam atanması için her yolu deneyen köylüler işin içinden çıkamıyor.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı 80 haneli Irmak köyü sakinleri, 6 yıl önce meydana gelen heyelandan sonra imamsız kaldı.

İmamların köydeki camiye gelince kalabileceği yer olan lojman, 6 yıl önce meydana gelen heyelanda zarar gördü. Bunun üzerine AFAD, lojman için 'oturulamaz' kararı çıkarttı.

Köydeki lojman için alınan 'oturulamaz' kararı üzerine camiye imam atanmamaya başladı. Yaklaşık 6 yıldır köy halkı, bütün imkanlara sahip olan camide imamsız kaldı. Vatandaşlar, her türlü imkana sahip olan bu camide ibadetlerini yerine getirebilmek için imam atanmasını bekliyor.

"İMAMI CAMİYE Mİ LOJMANA MI VERİYORSUNUZ?"

İmamın atanabilmesi her türlü yolu denediklerini belirten köyün eski muhtarı Mustafa Çatan, "Bir öğrenci bulduk, Ramazan'da idare ettik. Ben müftülüğe 'imamı camiye mi lojmana mı veriyorsunuz' dedim. Onlar da bana 'camiye veriyoruz' dedi. 'Nerede kalacak' dediklerinde 'barınma sorununu ben halledeceğim' dedim. Öyle kaldık..." ifadelerini kullandı.

"2018 yılında büyük bir heyelan oldu" diyen Çatan, "Heyelan olduğu zaman bu ırmak baraj gibi oldu. Yukarıdan da bir su gelince bu balkonu koparttı. Yeni yapılmıştı. O zaman kötü görünüyordu ama ben buraya bir sürü masraf ettim. Lojman oturulmaz haldedir diyor. İmam var iken 15-20 öğrencisi vardı. Yerimiz de var. Her türlü imkan sağlanmıştır ama şu lojman yüzünden bir türlü imam gelmedi" ifadelerini kullandı.

"MAHALLEDE BOŞ EV ÇOK, YETER Kİ İMAM GELSİN"

Köyde imama kalabilecek yer bulabileceklerini söyleyen Hasan Çatan isimli vatandaş, "İmam yok, sıkıntımız bu. İmam istiyoruz. Boşta imam memlekette çok ama buraya bir türlü atama yapmıyorlar. AFAD öyle bir rapor yazdı ki buradaki lojman gözükmüyor. Oturulmaz diye bir rapor yazdı. İmamı biz burada her türlü barındırırız. Bir ev buluruz. Mahallede boş evimiz çok. Yeter ki imam gelsin" şeklinde konuştu.

"CENAZELERİMİZİ ESKİ HOCALARIMIZ YIKIYOR"

Cenazelerde köydeki eski imamların devreye girdiğini söyleyen İbrahim Çatan, "Bizim alım yerinin üstüne lojman yapalım dedik. Onlar bize o dağ gelirse ne olacak dedi. O dağ gelirse zaten mahallede hiçbir ev kalmaz. O insanlar bizi burada mahvetti. Cenazelerimizi de bu mahallede ki eski hocalarımız yıkıyor ve kıldırıyor" dedi.