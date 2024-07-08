Sırpların yıktığı cami açılıyor! 500 yıllık mabet Türkiye’nin desteği ile ayağa kalktı

Sokullu Mehmet Paşa’nın damadı Sinan Bey tarafından 16. yüzyılda inşa edilen ve 1992’de Sırplar tarafından yıkılan Sinan Bey Camii bu cuma açılıyor.

Bosna Hersek’te 1992-1995’teki savaşta Sırplar tarafından ortadan kaldırılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında aslına uygun olarak yeniden yapılan Sinan Bey Camii 12 Temmuz’da ibadete açılacak. Cajnice şehrinde 1570’te Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmed Paşa’nın damadı Sinan Bey tarafından inşa edildiği bilinen tarihî caminin yeniden yapımı için 2016’da temel atma töreni düzenlendi. Caminin yanında bulunan Sinan Bey ve eşi Şemse Kadun’a ait mezar yerleri de yenilendi ve yapının çevre düzenlemesi aslına uygun olarak yapıldı. Proje kapsamında 16. yüzyılda inşa edilen caminin yıkımından sonra alanda bulunan kalıntıları da rekonstrüksiyon çalışmalarında kullanıldı. Gorajde Müftüsü Remzi Pitic, hazırlıkları tamamladıklarını ve caminin yeniden ibadete açılışı için hazır olduklarını söyledi. Gorajde bölgesinde son 10 yılda üçüncü camiyi ibadete açacaklarını belirten Pitic “Daha yapmamız gereken çok iş var. Caminin yeniden yapımıyla Cajnice’nin yeni ruh, yeni ivme kazanacağını, Boşnakların buraya daha sık gelebilmek için bir neden bulacağını düşünüyorum. Burada sürekli olarak düzenlenecek bazı etkinlikler de planladık, 15 Eylül’deki merkezi mevlit programını bu camide yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Cami yıkılmadan önce 10 yaşında müezzinlik yapan Hadis Kustura da “Ben bu camide en son müezzinlik yapanlardan biriyim. Camiye girip iki rekât şükür namazı kıldım. Bu mabetle yeniden buluşma duygusu muazzam ve kelimelerle anlatılamaz” ifadesini kullandı.