Yoğun bakımda magandalık! Şifreli kapıyı kırıp içeri daldılar, diğer hastaların hayatını tehlikeye attılar
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Denizli’de, 15 yıldır böbrek yetmezliği tedavisi gören hasta kurtarılamadı. Hasta yakınları ölüm haberini alınca şifreli kapıyı kırıp yoğun bakıma girdi. Cenaze başında güvenlik görevlileriyle tartışıp diğer hastaların da hayatını riske atan 7 işgalci hakkında soruşturma açıldı.
Denizli Devlet Hastanesi Dahiliye Bölümü Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören yakınlarının hayatını kaybettiği bilgisi alan acılı aile ortalığı birbirine kattı.
ŞİFRELİ KAPIYI KIRIP YOĞUN BAKIMA GİRDİLER
Şifreli kapıyı kıran aile bireyleri yoğun bakım ünitesine girerek cenazesi başında gözyaşı dökerken, kendilerini uyaran görevliler ile de tartışma yaşadı. Uyarılara aldırış etmeyen acılı aile güçlükle dışarı çıkarıldı.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ŞİKAYETÇİ OLDU
Yaralananın olmadığı tartışmada yoğun bakıma zorla girdiği belirlenen kişiler, ifade için emniyete götürüldü. Polis, İl Sağlık Müdürlüğünün şikâyeti üzerine 7 kişi hakkında soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı