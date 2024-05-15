Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yoğun bakımda magandalık! Şifreli kapıyı kırıp içeri daldılar, diğer hastaların hayatını tehlikeye attılar

Yoğun bakımda magandalık! Şifreli kapıyı kırıp içeri daldılar, diğer hastaların hayatını tehlikeye attılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli’de, 15 yıldır böbrek yetmezliği tedavisi gören hasta kurtarılamadı. Hasta yakınları ölüm haberini alınca şifreli kapıyı kırıp yoğun bakıma girdi. Cenaze başında güvenlik görevlileriyle tartışıp diğer hastaların da hayatını riske atan 7 işgalci hakkında soruşturma açıldı.

Denizli Devlet Hastanesi Dahiliye Bölümü Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören yakınlarının hayatını kaybettiği bilgisi alan acılı aile ortalığı birbirine kattı.

Yoğun bakımda magandalık! Şifreli kapıyı kırıp içeri daldılar, diğer hastaların hayatını tehlikeye attılar - 1. Resim

ŞİFRELİ KAPIYI KIRIP YOĞUN BAKIMA GİRDİLER

Şifreli kapıyı kıran aile bireyleri yoğun bakım ünitesine girerek cenazesi başında gözyaşı dökerken, kendilerini uyaran görevliler ile de tartışma yaşadı. Uyarılara aldırış etmeyen acılı aile güçlükle dışarı çıkarıldı.

Yoğun bakımda magandalık! Şifreli kapıyı kırıp içeri daldılar, diğer hastaların hayatını tehlikeye attılar - 2. Resim

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaralananın olmadığı tartışmada yoğun bakıma zorla girdiği belirlenen kişiler, ifade için emniyete götürüldü. Polis, İl Sağlık Müdürlüğünün şikâyeti üzerine 7 kişi hakkında soruşturma başlattı.  

Yoğun bakımda magandalık! Şifreli kapıyı kırıp içeri daldılar, diğer hastaların hayatını tehlikeye attılar - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
‘Elon Musk’ sloganlı tuzak! Çağrı merkezi çetesi milyonlarca lirayı bu şekilde götürdü  
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
‘Elon Musk’ sloganlı tuzak! Çağrı merkezi çetesi milyonlarca lirayı bu şekilde götürdü   - Gündem‘Elon Musk’ sloganlı tuzak!Ankara'da sıcak saatler! Jandarma operasyonla yakaladı - GündemAnkara'da sıcak saatler! Jandarma operasyonla yakaladıAlkollü adam yaşlı annesinin içinde bulunduğu evi yaktı - GündemAlkollü adam yaşlı annesinin içinde bulunduğu evi yaktıİşten eve dönen adam karısını başka biri ile yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı - GündemGece yarısı işten eve dönen adam hayatının şokunu yaşadı!Karanlık plan devrede! “Yeni 17/25 Aralık’ın hedefi Cumhur ittifakı” - GündemKaranlık plan devrede!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ailenin korunması için yeni karar Resmi Gazete'de - GündemAilenin korunması için yeni karar Resmi Gazete'de
Sonraki Haber Yükleniyor...