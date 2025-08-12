Sahte diploma sahtekârıyla konuştuk! Operasyonlar engel olmadı, fiyatlara zam yaptı! “YÖK, ÖSYM, ÖBS… Hepsine giriyoruz”

GÜNAY ÇAĞRICI — Devletin aralıksız yürüttüğü operasyonlara rağmen, internette sahte diploma ticareti hız kesmiyor. Özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen bu yasa dışı faaliyetlerde, ilkokuldan yüksek lisansa kadar her seviyeden diploma vaadiyle binlerce lira talep ediliyor.

İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), geçen hafta yayımladığı bültende manipülasyonun önüne geçmeye çalıştı. Bültende, ilk şüpheli girişimin Ağustos 2024’te tespit edildiği, ilk operasyonun Ocak 2025’te, ikinci dalganın ise Mayıs 2025’te yapıldığı belirtildi.

İki aşamalı operasyonda 220 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı; 199 kişi hakkında dava açıldı, 37’si tutuklandı, 150 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Ele geçirilen dijital materyallerin detaylı incelendiği ve sürecin siber güvenlik, iç denetim veistihbarat birimlerinin koordinasyonunda yürütüldüğü vurgulandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçen hafta soruşturmanın gizlilikle yürütüldüğünü ve elde edilen deliller doğrultusunda farklı tarihlerde gözaltılar yapıldığını söylerken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise “Devletteki bu tür şebekeleşmeler jiletle kazınacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı delilleri bir yıl öncesinden toplamış ve dava sürecine dönüştürmüştür” ifadelerini kullandı.

DİPLOMA PAZARI!

Devletin peş peşe operasyonlarına rağmen sahte diploma ticareti internet ortamında sürüyor. Biz de “Diplomaci.com” adlı bir site üzerinden kendini “belge uzmanı” olarak tanıtan bir sahtekârla iletişime geçtik.

“0553 732 38 45” telefon numarası üzerinden WhatsApp ile konuştuğumuz sahtekâr, 10 bin liradan başlayan fiyatlarla ilkokuldan üniversiteye kadar her seviyede diploma hazırladığını söyledi, belgelerin YÖK, ÖSYM ve üniversite sistemlerinde görünür hâle getirildiğini iddia etti. Sahtekârın internet sitesindeki ücret tarifesine zam yapması dikkatlerden kaçmadı.

İlk olarak “göstermelik diploma mı yoksa e-Devlet onaylı diploma mı” istediğimizi soran sahtekâr, süreci ayrıntılarıyla anlattı:

Talep ettiğiniz üniversitenin diploma tasarımı birebir hazırlanır. Kişisel bilgileriniz sisteme işlenir, ÖSYM veri tabanına yerleşme kaydı eklenir. YÖK Bilgi Sistemine mezuniyet bilgileri tanımlanır. Üniversitenin öğrenci sisteminden transkript ve mezuniyet belgesi alınır. Size ayrıca üniversite uzantılı e-Posta ve öğrenci paneli verilir.

SİSTEME NASIL GİRİYORLAR?

Konuştuğumuz sahtekâra göre süreç şöyle işliyor:

■ Talep edilen okulun diploma tasarımı birebir hazırlanıyor.

■ Kişinin adı, bölümü, mezuniyet tarihi ve not ortalaması sisteme işleniyor.

■ ÖSYM veri tabanına “yerleşme kaydı” ekleniyor.

■ YÖKSİS’te diploma numarası ve mezuniyet bilgisi tanımlanıyor.

■ Üniversitenin Öğrenci Bilgi Sistemine giriş sağlanıp transkript ve mezuniyet belgesi hazırlanıyor.

■ Hatta “[ad.soyad]@universite.edu.tr” uzantılı e-Posta bile veriliyor.

TARİFE NET: 10 BİN LİRADAN 100 BİN LİRAYA...

Sahtekârın verdiği tarife:

■ İlkokul diploması: 10 bin TL

■ Ortaokul diploması: 15 bin TL

■ Lise diploması: 25 bin TL

■ Ön lisans diploması: 35 bin TL

■ Lisans diploması: 50 bin TL

■ Yüksek lisans diploması: 100 bin TL

■ Ödeme yöntemi ise üç aşamalı: Kapora, diploma videosu sonrası %40’lık ödeme ve belge e-Devlet ekranına yüklendikten sonra kalan tutar.

PARAYI ALIP KAYBOLDULAR

‘Şikayet Var’ isimli sitede, sahte diploma hazırladığını söyleyen sahtekârlar hakkında çok sayıda ‘şikâyet’ bulmak mümkün: