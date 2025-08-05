Bakan Tunç, sahte diploma ve sahte e-imza soruşturmasının detaylarını paylaştı: Onlarca kişi hakkında harekete geçildi!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen 'sahte diploma' ve 'sahte e-imza' soruşturmasının detaylarını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 Ağustos 2024'te başlatılan soruşturmalar kapsamında, bazı kamu kurumlarının bilişim sistemlerine girerek sahte e-imzalarla işlem yaptıkları tespit edilen kişiler hakkında 21 Mayıs'ta kamu davası açıldığını belirtti.

1 YILDIR TAKİP EDİLİYORDU

Suç ihbarının ardından başlatılan soruşturmanın yaklaşık 1 yıldır tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü aktaran Tunç, şöyle devam etti:

"Şüphelilerin tespitine yönelik olarak elektronik materyal inceleme raporları, HTS kayıtları, baz sinyal verileri, LOG kayıtlarına ilişkin teknik analizler, IP ve port bilgileri, kolluk araştırma tutanakları ve diğer deliller detaylı biçimde değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, bazı kamu görevlilerine ait elektronik imzaların sahte olarak üretildiği ve bunlarla kamu sistemlerine yetkisiz erişim sağlanarak sahte kayıtların oluşturulduğuna yönelik usulsüz işlemler ortaya çıkarılmıştır."

"220 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI, 37 KİŞİ TUTUKLANDI"

Bu süreçte suç işlenmesinin önlenmesi ve olası zararların önüne geçilmesi amacıyla ilgili kamu kurumlarıyla bilgi paylaşımı yapıldığını ifade eden Tunç, "Gizli olarak yürütülen soruşturma sürecinde elde edilen deliller doğrultusunda farklı zamanlarda yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiş, 220 kişi hakkında adli işlem yapılmış, 199 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştır. Bunlardan 37'si hakkında tutuklama kararı verilmiş, 150 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır." bilgilerini verdi.

"TÜM ADIMLAR GECİKMEKSİZİN ATILMAKTADIR"

Bakan Tunç, kamu hizmetlerinin güvenilirliği ile milletin kamu kurumlarına duyduğu itimadın kendileri için hayati önemde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu güveni korumak, her türlü suistimale ve hukuksuzluğa karşı etkili şekilde mücadele yürütmek en temel sorumluluğumuzdur. Bu soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgiler, gelişmeler, atılan hukuki adımlar, başta yargı olmak üzere devletimizin tüm ilgili kurum ve kuruluşlarıyla kararlılıkla yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların bir sonucudur. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Suç teşkil eden, kamu düzenini bozan, devlet kurumlarının saygınlığını zedelemeye yönelik her türlü eylem karşısında, hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda gerekli tüm adımlar gecikmeksizin atılmaktadır. Bu süreçte devam eden soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı açıklamalara itibar edilmemelidir."

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SAHTE E-İMZA VE SAHTE DİPLOMA SKANDALI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Yapılan soruşturma neticesinde sanıkların, aralarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Eğitim ve Öğretim Başkanının yanı sıra 14 farklı üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı veya personelinin e-imzalarını kopyaladıkları tespit edilmişti.

Başsavcılık, aralarında Y.B, Z.K, M.Y, A.A, G.C.G, K.K. ve Y.A.Ç'nin de bulunduğu 65 sanık hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme", "bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" gibi suçlardan, 5 yıldan 50 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemişti.

İddianamede sanıkların, bazı elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartları kullanarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yöneticiler adına elektronik imza başvuru ve üretiminde bulunduğu, bu e-imzalar ile kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayarak birtakım yasa dışı iş ve işlemler gerçekleştirdiği, yetkisiz erişimlerle sahte mezuniyet belgeleri oluşturarak YÖKSİS sistemlerine eklediği, çeşitli elektronik sınav sonuçlarını başarısızken değiştirerek başarılı duruma getirdiği belirtilmişti.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİN DİPLOMALARINI KULLANMIŞLAR

Sanıklara ait elektronik materyal incelemelerinin de bulunduğu iddianamede, sanık Y.B'nin sanık Z.K. ile olan mesaj kayıtlarında 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden avukatların listelerine ulaşılarak, üniversite kayıtlarının silindiği, ardından hukuk fakültesi mezuniyeti talep eden diğer kişileri, vefat eden avukatların yerine ilgili üniversitelere kayıt ettikleri aktarılmıştı.

Sanık Y.A.Ç. ifadesinde, bir sosyal medya platformunda yayınlanan "diploma verilir" ilanını gördüğünü, ilanda bulunan bağlantı üzerinden bu kişilerle iletişime geçerek 2 yıllık Turist Rehberliği diploması talep ettiğini, iletişime geçtiği kişinin 4 yıllık bölüm ücretinin 200 bin lira olduğunu söylediğini, söz konusu işlemin depremde vefat edenlerin mezuniyet bilgileri değiştirilerek diploma talebinde bulunan kişilerin isimleriyle kayıtlarının yapıldığına yönelik bilgiler verdiğini, bunun üzerine kendisinin kimlik bilgilerini gönderdiğini ve ücretin 500 bin liraya çıkarıldığını anlatmıştı.

İddianamede, sanığa ait cep telefonunda sahte mezuniyet kaydıyla ilgili pek çok mesajın olduğu, sanık Z.K'yla diploma teminine ilişkin mesajlar ile arkadaşına 200 bin lira karşılığında mezuniyet kaydı aldığını açıkça beyan ettiği mesaj kayıtlarının mezuniyet belgelerine ilişkin ekran görüntülerinin bulunduğu aktarılmıştı.

SANIKLAR TARAFINDAN 270 E-İMZA ÜRETİLMİŞ

Sanıklardan A.A, Z.K'nın öğrencisi olarak bildiği K.K. isimli kişinin ülke genelinde BESYO bölümüne girişte düzenlenen yetenek sınavlarına başkalarının yerine girdiğini aynı zamanda sanık Z.K'nın e-imza olaylarının en başındaki kişi olduğunu ve Z.K'nın talimatları doğrultusunda etrafında bulunanların e-imza üretimi ve kullanımında birlikte hareket ettiklerini, bu şekilde 270 e-imza üretildiğini bildiğini ileri sürmüştü.

Yakup isimli kişinin çok iyi yabancı dil bildiğini ve 2006-2010 yılları arasında yapılan yabancı dil sınavlarına başkaları yerine girerek sınavlardan yüksek puan aldığını beyan eden sanık A.A, bu puanlarla üniversitelere öğretim görevlisi, akademisyen olarak yerleştirilen Türkiye geneli 400'den fazla kişi olduğunu, bu kişilerin birçoğunun doçent ve profesör olarak görev yaptığını iddia etmişti.

Yasa dışı yollarla herhangi bir üniversiteye kayıt yaptırmadığını belirten sanık Z.K ise ifadesinde, mezuniyet ya da diploma temin etmediğini, kendisinin 2010 ve 2012 yıllarında KPSS, 2016 yılında ise sahte diploma çetesi soruşturmasında örgüt lideri sıfatıyla yargılandığını ancak beraat ettiğini, bu olayın üzerine bazı kişilerin kendisine ulaşarak yasa dışı teklifler sunduğunu ancak bu teklifleri kabul etmediğini, bu nedenle bazı kişilerin adını kullanarak suçlamaları kendi üzerinden atmaya çalıştıklarını, mevcut suçlamaları kabul etmediğini, elektronik imza ile yaşadığı sorunlara ise A.A'nın sebep olduğunu söylemişti.

SANIKLAR HAKKINDA 5 YILDAN 50 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Sanıklar hakkında, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme", "bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" suçlarından 5 yıldan 50 yıla hapis cezası istenmişti. İddianame, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.