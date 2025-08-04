Sahte diploma iddianamesinde 5 üniversiteden 53 kişi yer alıyor! Depremde vefat eden avukatların yerine kayıt açtılar

Çok sayıda kamu kurumu yöneticinin elektronik imzasının kopyalayarak sahte üniversite, lise diplomaları ve sürücü belgesi düzenleyen 134 şüpheli hakkında açılan sahte diploma davasının iddianamesinde 5 üniversiteden 53 kişinin adı iddianamede yer aldı.

Birçok kamu kurumu yöneticisinin elektronik imzasını kopyalayarak sahte üniversite, lise diplomaları ve sürücü belgesi düzenleyen 134 şüpheli hakkında mayıs ayında dava açıldı. Temmuz ayında tamamlanan ikinci iddianamedeyse 65 şüpheli daha davaya eklendi. İHA muhabiri ise iddianamede adı geçen Atatürk Üniversitesinden 18, Yıldız Teknik Üniversitesinden 15, Ege Üniversitesinden 13, Mersin Üniversitesinden 5 ve İnönü Üniversitesinden 2 olmak üzere toplamda adı geçen 53 ismin bilgilerini derledi.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ'NDEN 18 İSMİN ADI İDDİANAMEDE YER ALDI

Atatürk Üniversitesi, son günlerde gündeme oturan iddianameyle sarsıldı. Soruşturmada adı geçen 5 üniversiteden biri olan Ege Üniversitesi’nde, 18 kişinin yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olarak adının geçtiği ortaya çıktı.

İddianamede yer alan 5 üniversiteden biri olan Yıldız Teknik Üniversitesinden ise 15 ismin adı iddianamede yer aldı. İddianamede yer alan 5 üniversiteden biri olan Ege Üniversitesinden 13 ismin adı iddianamede yer aldı. Mersin Üniversitesi de iddianamede adı geçen üniversitelerden biri oldu. 5 ismin adına düzenlenen yasa dışı işler tespit edildi. İnönü Üniversitesi'nde ise 2 ismin adına düzenlenen yasa dışı işler olduğu belirtildi.

DEPREMDE VEFAT EDEN AVUKATLARIN KAYITLARI YERİNE SAHTE HUKUK DİPLOMASI

Temmuz ayında tamamlanan ikinci iddianamedeyse 65 şüpheli daha davaya eklendi. Hazırlanan iddianamede şüphelilerin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden avukatların kayıtlarını sildikleri belirtildi. Silinen kayıtların yerine hukuk fakültesi mezuniyeti talep eden kişileri vefat eden avukatların yerine kaydettikleri anlaşıldı. Ayrıca bu mezuniyet belgesinin de E-devlet ekranında gözüktüğü anlatıldı.