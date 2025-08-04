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DMM'den "Mustafa Şentop usulsüz diploma dağıtıyor" iddialarına yalanlama!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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DMM&#039;den &quot;Mustafa Şentop usulsüz diploma dağıtıyor&quot; iddialarına yalanlama!
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, gazeteci Serdar Akinan ve eski İyi Partili Aytun Çıray'ın Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin sahibi eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yönelik usulsüz diploma dağıttığı iddialarını yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile ilgili iddiaları yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada "'Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin sahibi TBMM Başkanı Mustafa Şentop usulsüz diploma dağıtıyor' iddiaları doğru değildir." denildi.

İDDİALAR NEYDİ?

Gazeteci Serdar Akinan sosyal medya hesabında Mustafa Şentop'un Makedonya'daki üniversitesinde sınavsız ve iş garantili hukuk mezuniyeti sağladığını öne sürmüştü.

Eski İyi Partili Aytun Çıray ise Şentop'un üniversitesinin 3 bin euroya sınavsız hukuk diploması dağıttığını iddia etmişti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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İddia Sahibi: Serdar Akinanİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git

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