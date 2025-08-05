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Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu'nun sicili kabarık: 354 yıl hapisle yargılanmış!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sahte Diploma, Haber
Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sahte e-imza ile sahte üniversite diploması yapan, ehliyet sınav sonuçlarını değiştiren çetenin lideri olarak tutuklanan "Ziya Hoca" lakaplı Ziya Kadiroğlu’nun sicili kabarık çıktı! Kadiroğlu'nun, 2016 yılında 16 kişilik sahte diploma şebekesinin lideri olarak tutuklanıp 354 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı öğrenildi.

Sahte diploma skandalının ortaya çıkmasıyla, dijital çağın en organize sahtecilik ağlarından biri ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri adına sahte üretilmiş elektronik imza çıkartarak sürücü belgesi, üniversite mezuniyet belgesi düzenlendiği ve direksiyon sınavında başarısız olan kişilerin "başarılı" durumuna getirildiği tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 134 şüpheliden 16'sı tutuklanırken, mayıs ayında dava açıldı. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, şüpheliler hakkında "ÖSYM Kanunu'na muhalefet", "Resmi belgede sahtecilik", "Bilişim sistemine girme", "Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezaları istendi.

Sahte diploma çetesini lideri Ziya Kadiroğlu'nun sicili kabarık: 354 yıl hapisle yargılanmış! - 1. Resim

SİCİLİ KABARIK ÇIKTI! 354 YIL HAPİSLE YARGILANMIŞ

Öte yandan, çetenin elebaşı "Ziya Hoca" kod adlı Ziya Kadiroğlu'nun, 2016 yılında 16 kişilik sahte diploma şebekesinin lideri olarak tutuklanıp "suç örgütü kurmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlardan 354 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı öğrenildi.

Kadiroğlu, bu davada beraat edip serbest kaldı. 1999'dan bu yana birçok kez yargılanan Kadiroğlu, 2010, 2012 ve 2016 yıllarında "örgüt lideri" sıfatıyla üç ayrı soruşturma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, yalnızca 2002 ve 2005 yılına ait dosyalardan ceza aldı ve beş yıl cezaevinde kaldı, diğer 10 davadan ise beraat etti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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