Yönetmelik değişti! 60 yaş üstü ve engelli hekimlere özel hastane izni

Yenilenen Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre 60 yaşını dolduran veya en az yüzde 60 engellilik oranına sahip hekimler, kadro şartı aranmaksızın özel sağlık kuruluşlarında çalışabilecek.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Sağlık Bakanlığının Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yaptığı değişikle 60 yaşını dolduran veya en az yüzde 60 engellilik oranına sahip hekimler, kadro şartı aranmaksızın özel sağlık kuruluşlarında çalışabilecek. Muayenehanesi bulunan hekimler, muayenehanesine müracaat eden hastalarının tedavisini, yıllık sözleşme yaparak, ilgili branşta hizmet sunan vakıf üniversite hastanelerinde yapabilecek. Öte yandan, özel hastanelerin eğitim fonksiyonlarına hizmet veren okullarda, gerekli şartları sağlaması hâlinde, özel sağlık tesisi açılabilecek. Ayrıca faaliyeti veya ruhsatı askıya alınan özel hastanelerde çalışan personelin işlemleri artık İl Sağlık Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Klinik konukevleri, ayaktan kemoterapi, diyaliz gibi günübirlik tedavi ve bakım hizmetleri alacak kişiler için sadece hasta veya refakatçilerinin kalabildiği, sağlık alanı şartı aranmaksızın, müstakil binalarda veya binaların bağımsız bir bölümünde kurulabilecek.