Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Yönetmelik değişti! 60 yaş üstü ve engelli hekimlere özel hastane izni

Yönetmelik değişti! 60 yaş üstü ve engelli hekimlere özel hastane izni

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yönetmelik değişti! 60 yaş üstü ve engelli hekimlere özel hastane izni

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yenilenen Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre 60 yaşını dolduran veya en az yüzde 60 engellilik oranına sahip hekimler, kadro şartı aranmaksızın özel sağlık kuruluşlarında çalışabilecek.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Sağlık Bakanlığının Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yaptığı değişikle 60 yaşını dolduran veya en az yüzde 60 engellilik oranına sahip hekimler, kadro şartı aranmaksızın özel sağlık kuruluşlarında çalışabilecek. Muayenehanesi bulunan hekimler, muayenehanesine müracaat eden hastalarının tedavisini, yıllık sözleşme yaparak, ilgili branşta hizmet sunan vakıf üniversite hastanelerinde yapabilecek. Öte yandan, özel hastanelerin eğitim fonksiyonlarına hizmet veren okullarda, gerekli şartları sağlaması hâlinde, özel sağlık tesisi açılabilecek. Ayrıca faaliyeti veya ruhsatı askıya alınan özel hastanelerde çalışan personelin işlemleri artık İl Sağlık Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Klinik konukevleri, ayaktan kemoterapi, diyaliz gibi günübirlik tedavi ve bakım hizmetleri alacak kişiler için sadece hasta veya refakatçilerinin kalabildiği, sağlık alanı şartı aranmaksızın, müstakil binalarda veya binaların bağımsız bir bölümünde kurulabilecek. 

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Emekliye promosyon tuzağı! Dolandırıcıların markajındalar...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Emekliye promosyon tuzağı! Dolandırıcıların markajındalar... - GündemEmekliye promosyon tuzağı!DEM Partililer, Bitlis sokaklarını karıştırdı! Polis, göstericilere 'usule uygun' şekilde müdahale etti - GündemDEM Partililer, Bitlis sokaklarını karıştırdı!Nevşehir'de faciadan dönüldü! Aracı binanın bahçesine devirdi, burnu bile kanamadı - GündemNevşehir'de faciadan dönüldü! Aracı binanın bahçesine devirdi, burnu bile kanamadıBursa'da akılalmaz olay! Şakayı beğenmedi, arkadaşını karnından bıçakladı! - GündemBir şaka yaptı, hayatı karardı! Şimdi ölümün pençesinde...Türkiye'de nüfus artış hızı durma noktasına geldi - GündemTürkiye'de nüfus artış hızı durma noktasına geldiTürkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki gümrük anlaşması - GündemTürkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki gümrük anlaşması
Sonraki Haber Yükleniyor...