Yurdun batısına kar geliyor! Uzman isim hafta sonunu işaret etti, İstanbul da listede

16 Ocak 2024 23:47 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 00:10

Türkiye, yeni yılın ilk günlerinden bu yana Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altında. Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıklar özellikle Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli kar yağışına neden olurken, birçok bölgede ise sağanak ve gök gürültüsü hakim.

6 KENTTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün birçok kentte kuvvetli sağanak ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. 6 kentte ise gök gürültüsü beklendiğini açıkladı ve sarı kodlu uyarıda bulundu.

Sarı kod ile uyarı alan iller şöyle: Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye.

10 DERECE BİRDEN AZALACAK

Son yapılan açıklamada ise, "Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalacağı ve mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı.

"MARMARA'YA ORTA AVRUPA'DAN SOĞUK GELECEK"

İstanbul'da kar yağışıyla ilgili ise Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken açıklamalar geldi. CNN Türk'e konuşan Şen, şunları söyledi:

"İstanbul'da sıcaklık 14 derece civarında. Hafta sonu rüzgarın yönü dönecek, lodosken poyraza dönecek. Poyraza dönmesiyle birlikte Marmara Bölgesi'ne Orta Avrupa'dan soğuk gelecek.

"İSTANBUL KAPIYI AÇARSA KAR İÇERİ GİRECEK"

Soğuk hava İstanbul'un kapısına kadar karı getirecek, cumartesi akşamı ve pazar günü İstanbul kapıyı açarsa içeriye girecek. İstanbul'a kar yağma ihtimali var. Trakya, Bursa, Balıkesir, Ankara dahil olmak üzere hafta sonu bütün Türkiye'nin batısına kar geliyor.

Sıcaklıklar da düşecek. İstanbul'da 5 derecenin altına düşerse kar yapar. Cumartesi günü öncesinde yağmur var. Kar İstanbul'un kapısına kadar geliyor. Yağacak mı ona bakacağız. Bir ihtimali var.

"ANTALYA'DA TEHLİKE DEVAM EDİYOR"

Batı bölgelerimiz dahil üzere İç Anadolu bölgemizde kar yapma riski var. Antalya'da tehlike devam ediyor. Mersin'in batısında sel ve su baskın riski devam ediyor. Bunun yanında rüzgar da var. Batı ve Orta Karadeniz'de rüzgar kuvvetli. Ona dikkat etmek lazım."