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    Tunceli ve Bingöl'de eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Yurdun doğu kesiminde etkili olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle yarın (17 Ocak 2024) okullar tatil olacak mı merak edilirken, Bingöl ve Tunceli valiliklerinden açıklama geldi. İki ilin birçok ilçesinde eğitime ara verildi.

    Tunceli ve Bingöl&#039;de eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Yeni yılın ilk günlerinden bu yana yurdun büyük bölümündeki etkili olan soğuk hava, doğu illerinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Birçok bölgede yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

    Yapılan son açıklamalara göre; Tunceli ve Bingöl'ün bazı ilçelerinde yarın (17 Ocak 2024) eğitime ara verildi.

    TÜNCELİ'NİN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME ARA

    Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

    Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının hayatı zorlaştırdığı belirtildi ve "İlimizde gerçekleşen yoğun kar yağışı nedeniyle Nazımiye, Pülümür, Hozat, Ovacık ve Mazgirt ilçelerimizin geneli ile Pertek’teki köy okullarımızda eğitim öğretime 17 Ocak Çarşamba günü ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

    BİNGÖL'ÜN 3 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

    Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Karlıova ile Kiğı ilçelerindeki tüm okullarda, Yedisu ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitime ara verildi.

    Kaymakamlıkların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 3 ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

    Buzlanma tehlikesi dolayısıyla Karlıova ve Kiğı ilçelerindeki okullarda 17 Ocak Çarşamba eğitime ara verildiği, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

    Açıklamada, Yedisu ilçesinde ise yarın yalnızca taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    BingölTunceliEğitimKar Tatili
    Haberler > Gündem > Tunceli ve Bingöl'de eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi
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