Yürekleri ağza getiren kaza: Ölüm böyle teğet geçti

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Nisan 2024 11:34 - Güncelleme: 24 Nisan 2024 11:46 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da, alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip park halindeki bir araca çarptı. O sırada yolda yürüyen bir kişi ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yürekleri ağza getiren anlar bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.