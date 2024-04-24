Yürekleri ağza getiren kaza: Ölüm böyle teğet geçti
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bursa'da, alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip park halindeki bir araca çarptı. O sırada yolda yürüyen bir kişi ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yürekleri ağza getiren anlar bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Yürekleri ağza getiren olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Gür Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü yaralanırken yol kenarında bulunan vatandaşlar kazadan kıl payı kurtuldu.
O ANLAR KAMERADA
Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hafif ticari park halindeki bir otomobil çarpması ve o sırada çarptığı aracın yanında yürüyen vatandaş kıl payı ile kurtulduğu görüldü.
İddiaya göre, alkollü olan hafif ticari araç sürücüsü kazadan sonra şoku atlatarak hızlıca bölgeden kaçtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı