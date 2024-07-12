Yüzme havuzunun klorlama çukuruna düşen kız çocuğu zehirlendi
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan yüzme havuzu tesislerinde klorlama çukuruna düşen kız çocuğu zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'te belediye tarafından açılan yüzme kursuna gelen 8 yaşındaki E.Ç. soyunma odasında bulunan klorlama çukuruna düştü. Çukura düşen kız çocuğu tesiste bulunan görevliler müdahale etti.
DURUMU KRİTİK
Olay yerine gelen 112Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 8 yaşındaki E.Ç. Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi. Ardından Eskişehir Tıp Fakültesine sevk edilen küçük kızın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bozüyük Belediyesi olayla ilgili inceleme başlatırken, soyunma odasında bulunan klorlama çukurunun kapağını kim tarafından açık bırakıldığı araştırılıyor.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı