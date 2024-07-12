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Yüzme havuzunun klorlama çukuruna düşen kız çocuğu zehirlendi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yüzme havuzunun klorlama çukuruna düşen kız çocuğu zehirlendi
Bilecik, Soyunma Odası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan yüzme havuzu tesislerinde klorlama çukuruna düşen kız çocuğu zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te belediye tarafından açılan yüzme kursuna gelen 8 yaşındaki E.Ç. soyunma odasında bulunan klorlama çukuruna düştü. Çukura düşen kız çocuğu tesiste bulunan görevliler müdahale etti.

DURUMU KRİTİK

Olay yerine gelen 112Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 8 yaşındaki E.Ç. Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi. Ardından Eskişehir Tıp Fakültesine sevk edilen küçük kızın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bozüyük Belediyesi olayla ilgili inceleme başlatırken, soyunma odasında bulunan klorlama çukurunun kapağını kim tarafından açık bırakıldığı araştırılıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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