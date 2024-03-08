Zehir tacirlerine dev operasyon! Bir suç örgütü daha çökertildi, çok sayıda gözaltı var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Mart 2024 08:36 - Güncelleme: 8 Mart 2024 08:37 - Güncelleme:

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Yalova’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-6” operasyonlarında elebaşılığını zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu’nun yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucu organize suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 15 şüpheli de yakalandı.