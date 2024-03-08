Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Zehir tacirlerine dev operasyon! Bir suç örgütü daha çökertildi, çok sayıda gözaltı var

Zehir tacirlerine dev operasyon! Bir suç örgütü daha çökertildi, çok sayıda gözaltı var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haber, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yalova’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-6” operasyonlarında elebaşılığını zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu’nun yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucu organize suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 15 şüpheli de yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Yapılan takip sonucu, organize suç örgütü üyelerinin Armutlu merkezli uyuşturucu dağıtımını yaygınlaştırarak, turizm sezonunda temin ettikleri uyuşturucuları satmayı hedefledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu organize suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 15 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonrası ele geçirilen ruhsatsız tabancalara, pompalı tüfeklere, çok miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda fişek ve dolu kartuşa el konuldu.

Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Okuduğu şiirde Erdoğan'ı 27 yaşında gösterdi! Cumhurbaşkanı şaşkınlığını gizleyemedi - GündemOkuduğu şiirde Erdoğan'ı 27 yaşında gösterdi! Cumhurbaşkanı şaşkınlığını gizleyemediAkdeniz'de büyük deprem! Bir çok ilden hissedildi, işte ilk veriler - GündemMuğla'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu...Bursa'da sıcak saatler! Oto tamirhanesindeki yangın arabalara sıçradı, hepsi kül oldu - GündemBursa'da oto tamirhanesinde yangın: 4 araç zarar gördüGazzelilerin yaralarını saracak, iyilik gemisi yola çıktı - Gündemİyilik gemisi yola çıktıTürkiye’den ABD’ye mesaj: Terörle mücadeleye samimi destek verin - GündemTürkiye’den ABD’ye mesaj: Terörle mücadeleye samimi destek verinKanlı infazın sebebi belli oldu! Yediği dayağı hazmedememiş - GündemKanlı infazın sebebi belli oldu! Yediği dayağı hazmedememişEylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçtı! Bakan Tunç duyurdu: Geçici tutuklama talep edildi - GündemEylem Tok ve oğlu Mısır'dan ABD'ye kaçtı!
Sonraki Haber Yükleniyor...