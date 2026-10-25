Zonguldak'ta 3 işçinin öldüğü maden faciasında firari müdür de tutuklandı

Zonguldak’ta 3 işçinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı grizu patlamasında firari işletme müdürü de tutuklandı. Ankara’da yakalanan şüphelinin tutuklanmasıyla soruşturmada tutuklu sayısı 4’e yükseldi.

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki maden ocağında grizu patlamasında 3 işçi hayatını kayberken 5 işçi yaralanmıştı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, firari işletme müdürü M.K. Ankara'da yakalandı.

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TUTUKLU SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Başsavcılığa Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren M.K, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

M.K. Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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NE OLMUŞTU?

Gelik beldesinde önceki gün ruhsatlı maden sahasında bulunan maden ocağında metan gazı birikmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı patlamanın ardından işletme sahibi M.S.D, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ve maden mühendisi Y.Ç. gözaltına alınmış, "bilinçli taksirle öldürme" ve "yaralama" suçlarından tutuklanma talebiyle Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 3 zanlı tutuklanmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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