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Zonguldak’ta ruhsatsız maden ocaklarına inceleme! 16 gözaltı

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Zonguldak’ta ruhsatsız maden ocaklarına inceleme! 16 gözaltı
Başlık ResmiZonguldak’ta ruhsatsız maden ocaklarına inceleme! 16 gözaltı

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocakları soruşturmasında 16 şüpheli gözaltına alındı. Ruhsatsız işletilen bazı ocaklarda mühürleme işlemlerinin fiilen uygulanmadığı veya uygulanmış gibi gösterildiği değerlendirildi.

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Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, ruhsatsız işletilen maden ocaklarıyla ilgili usulsüz işlemler yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip sonucu aralarında ruhsatsız maden ocağı sahipleri ile Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) imha personelinin de bulunduğu 14 şüpheli ile 2 orman muhafaza memuru gözaltına alındı.

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RÜŞVET İDDİASI

Soruşturmada, orman personelinin kömür işletmelerine yönelik denetimlerde usulsüz işlemler yaptığı ve işletmecilerden rüşvet aldığı iddiaları üzerinde duruldu. Ruhsatsız işletilen bazı maden ocaklarında mühürleme işlemlerinin fiilen uygulanmadığı veya uygulanmış gibi gösterildiği değerlendirildi.

Zonguldak’ta ruhsatsız maden ocaklarına inceleme! 16 gözaltı
Başlık ResmiZonguldak’ta ruhsatsız maden ocaklarına inceleme! 16 gözaltı

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında "bilgi satma" ağı içerisinde hareket ettiği öne sürülen 2 orman muhafaza memuru tespit edildi. "Rüşvet verme" ve "rüşvet alma" suçlamalarıyla işlem yapılan 16 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zonguldak’ta ruhsatsız maden ocaklarına inceleme! 16 gözaltı
Başlık ResmiZonguldak’ta ruhsatsız maden ocaklarına inceleme! 16 gözaltı

İNTİHAR DA İNCELEMEDE

Soruşturma dosyasına 1 kişinin olayın ortaya çıkmasının ardından bazı kaçak ocak sahiplerinin verdikleri parayı geri istemesi nedeniyle baskıya maruz kaldığı, bu nedenle intihar ettiği iddiası girdi, inceleme sürüyor.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Zonguldak
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