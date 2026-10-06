Maden göçüğünde 5 işçi ölmüştü: 9 tutuklama

Manisa’nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği maden göçüğüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında işletmenin genel müdürü ve yöneticilerinin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.

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Manisa’nın Soma ilçesinde 5 madencinin hayatını kaybettiği maden göçüğüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

9 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliyeye sevk edilen işletmenin genel müdürü Y.B., genel müdür yardımcısı A.E., etüt proje müdürü İ.D., üretim müdürü K.L., iş sağlığı ve güvenliği müdürü M.B., mekanik müdürü H.T., vardiya amiri M.K. ile mühendisler F.E. ve R.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

9 şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

5 MADENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 1 Ekim günü saat 13.15 sıralarında Soma’da faaliyet gösteren İmbat Madencilik işletmesinde meydana geldi. Yaşanan göçükte 7 madenci toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında 2 madenci göçük altından yaralı olarak kurtarıldı.

Çalışmalar sırasında Halit Ersay, Kerim Ören, Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya’nın ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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