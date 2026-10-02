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Zonguldak’ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

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Zonguldak’ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Başlık ResmiZonguldak’ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız olarak işletilen bir maden ocağında meydana gelen göçükte 51 yaşındaki madenci Muhammet Çelik ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ocağın 15 gün önce göçertilerek kapatıldığı ve girişinin mühürlendiği öğrenildi.

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Zonguldak’ta ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçük can aldı. Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki ocakta çalışan Muhammet Çelik, göçük altında kaldı. Ekipler tarafından toprak altından çıkarılan Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Olay, öğle saatlerinde Gelik beldesi Esen Mahallesi’nde meydana geldi.

Ruhsatsız olarak işletildiği belirtilen maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük yaşandı. Ocakta bulunan 51 yaşındaki Muhammet Çelik, göçük altında kaldı.

Zonguldak’ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Başlık ResmiZonguldak’ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

HASTANEDE KURTARILAMADI

Çelik, bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleye alındı.

Ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

OCAK 15 GÜN ÖNCE MÜHÜRLENMİŞ

Olayla ilgili dikkat çeken bir ayrıntı da ortaya çıktı.

Göçüğün meydana geldiği ruhsatsız maden ocağının yaklaşık 15 gün önce göçertilerek kapatıldığı ve girişinin mühürlendiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SOMA'DAKİ GÖÇÜKTE 5 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan dün de Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden işletmesinde göçük yaşanmıştı. Göçükten iki işçi yaralı olarak kurtarılırken 5 işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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