Soma'da 5 işçinin öldüğü maden göçüğüyle ilgili 9 kişi gözaltına alındı! Aralarında genel müdür de var

Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği 2 işçinin de yaralandığı maden göçüğü ile alakalı, aralarında maden şirketinin genel müdürünün de olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

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Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını yitirdiği, 2 işçinin de yaralandığı maden göçüğü ile alakalı yürütülen soruşturma çerçevesinde, maden firmasının genel müdürünün de içlerinde olduğu 9 yöneticinin gözaltına alındığı belirtildi.

Soma'da faaliyet yapan İmbat maden ocağında yaşanan göçüğün sonrasında başlatılan adli süreç çok yönlü olarak sürüyor. Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilen 3 Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı soruşturma çerçevesinde olayda sorumluluğu ve ihmali olabileceği düşünülen şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi.

Somada 5 işçinin öldüğü maden göçüğüyle ilgili 9 kişi gözaltına alındı! Aralarında genel müdür de var

Aralarında işletmeci maden firmasının genel müdürünün de olduğu 9 yöneticinin gözaltına alındığı kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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