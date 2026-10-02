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Doğum gününde ölümden döndü! Maden faciasından yaralı kurtulan işçinin gözleri doldu: Çok kötüydü, birden oldu, bir panik vardı

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Doğum gününde ölümden döndü! Maden faciasından yaralı kurtulan işçinin gözleri doldu: Çok kötüydü, birden oldu, bir panik vardı
Başlık ResmiDoğum gününde ölümden döndü! Maden faciasından yaralı kurtulan işçinin gözleri doldu: Çok kötüydü, birden oldu, bir panik vardı

Soma’daki maden faciasından yaralı olarak kurtarılan 33 yaşındaki Süleyman Şakrak, korku dolu anları gözleri dolarak anlattı. Doğum gününde kabusu yaşayan Şakrak “Çok kötüydü, herkeste bir panik vardı. Herkes canla başla bizi kurtarmaya çalıştı. İlk beni kurtarmışlar” dedi.

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Manisa Soma’da 5 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasından yaralı olarak kurtarılan 33 yaşındaki Süleyman Şakrak, korku dolu anları anlattı. Doğum gününde göçük altında kalan Şakrak hayata yeniden tutunmanın sevincini yaşarken, arkadaşlarını kaybetmenin de hüznüyle baş başa kaldı.

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Doğum gününde ölümden döndü! Maden faciasından yaralı kurtulan işçinin gözleri doldu: Çok kötüydü, birden oldu, bir panik vardı
Başlık ResmiDoğum gününde ölümden döndü! Maden faciasından yaralı kurtulan işçinin gözleri doldu: Çok kötüydü, birden oldu, bir panik vardı

DOĞUM GÜNÜNDE GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Göçükten sağ kurtarılan iki işçiden biri olan evli ve 2 çocuk babası Süleyman Şakrak, doğum günü olan 1 Ekim'de ölümle burun buruna gelerek kabusu yaşadı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Şakrak vefat eden arkadaşları için gözyaşı döktü.

Doğum gününde ölümden döndü! Maden faciasından yaralı kurtulan işçinin gözleri doldu: Çok kötüydü, birden oldu, bir panik vardı
Başlık ResmiDoğum gününde ölümden döndü! Maden faciasından yaralı kurtulan işçinin gözleri doldu: Çok kötüydü, birden oldu, bir panik vardı

“CANLA BAŞLA KURTARMAYA ÇALIŞTILAR”

Şakrak o anları şöyle anlattı:

Tam hatırlayamıyorum. Benim için kötüydü, birden oldu. Toprak altında kaldım, Allah razı olsun arkadaşım kurtardı. Yani hepsi mücadele etti bizim için. Hepsi bizi kurtarmak için oradalardı. Hepsi hani canla başla bizi kurtarmaya çalıştılar.

Doğum gününde ölümden döndü! Maden faciasından yaralı kurtulan işçinin gözleri doldu: Çok kötüydü, birden oldu, bir panik vardı
Başlık ResmiDoğum gününde ölümden döndü! Maden faciasından yaralı kurtulan işçinin gözleri doldu: Çok kötüydü, birden oldu, bir panik vardı

“HERKESTE BİR PANİK VARDI”

Olayın ilk saatleriydi, kargaşaydı. Herkeste bir panik vardı hani bir an önce çıkartalım diye. İlk ben çıkmışım muhtemelen. Yani tahminime göre diyorlar. İlk beni kurtarmışlar. Çok şükür yani sağ salim oradan kurtuldum. Şu an için çok mutluyum ama tabii diğer arkadaşlarım için de üzgünüm.

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Başlık ResmiDoğum gününde ölümden döndü! Maden faciasından yaralı kurtulan işçinin gözleri doldu: Çok kötüydü, birden oldu, bir panik vardı

BELEDİYE BAŞKANINDAN ZİYARET

Öte yandan Şakrak’ı evinde ziyaret eden Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ise “Umutluyduk, umudumuz vardı, dua ettik ama maalesef, onların cansız bedenlerine ulaşabildik. Soma'da bu havzada bu kazalar çok fazlasıyla yaşanıyor. İnşallah bundan sonra böyle kazalar yaşanmaz diyoruz. Kederli ailelere baş sağlığı diliyorum, sabır diliyorum” diye konuştu.

Doğum gününde ölümden döndü! Maden faciasından yaralı kurtulan işçinin gözleri doldu: Çok kötüydü, birden oldu, bir panik vardı
Başlık ResmiDoğum gününde ölümden döndü! Maden faciasından yaralı kurtulan işçinin gözleri doldu: Çok kötüydü, birden oldu, bir panik vardı
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Soma
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