Soma'da maden ocağındaki göçükte can kaybı yükseldi: 3 işçinin daha cenazesine ulaşıldı

Manisa Soma'daki bir maden işletmesinde, önceki gün meydana gelen göçüğün altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçisine ulaşıldı. Böylece göçükte can veren madencilerin sayısı 5'e yükseldi.

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Manisa'da dün meydana gelen göçük sonrasında kayıp 3 madenci için arama çalışmaları sürdürülüyordu. Valilik yaptığı açıklamada 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve arama çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Soma ilçemizde meydana gelen maden göçüğünde sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları sonuçlanmış olup, göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | Soma Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİSoma

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