Manisa Soma’da meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 5 maden işçisinden 49 yaşındaki İsa Olcay'ın emekli olduğu, 5 yıl aradan sonra yeniden madene indiği öğrenildi. 20 yıllık madencinin cenazesi Kütahya'nın Gediz ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

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Manisa'nın Soma ilçesinde dün öğlen saatlerinde bir madende göçük meydana gelmiş, göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2'sinin kurtarıldığı, 5 işçinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı. 5 işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasının ardından yürek yakan bir hayat hikayesi çıktı.

Hayatını kaybeden 49 yaşındaki 20 yıllık madenci İsa Olcay'ın emekli olsa da çalışmak zorunda olduğu için yeniden madene döndüğü öğrenildi.

EMEKLİ OLDU ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

5 yıl aradan sonra yeniden madene inmek zorunda kalan İsa Olcay’ın kardeşi Yüksel Olcay, şöyle konuştu:

Ağabeyim tam 20 yıldır madenciydi. Ancak emekli olduktan 5 yıl sonra, ekonomik sıkıntılardan dolayı yeniden madende çalışmaya başlamak zorunda kaldı. Kendisi Kütahya Gediz Gökler Kasabası’nda yaşıyordu. Acı haberi dün akşam aldık ve apar topar Antalya’dan Buca Adli Tıp Kurumuna geldim. Şimdi sonuçları bekliyoruz, cenazemizi alıp Kütahya’ya gideceğiz.

Öte yandan hayatını kaybeden madencilerin cenazelerinin defin yerleri de belli oldu.

Soma’daki faciadan yürek sızlatan hikaye çıktı! 5 yıl sonra geri dönmüş

CENAZE YERLERİ BELLİ OLDU

İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan madencilerden Kerim Ören ve Ömer Karakaya’nın cenazeleri işlemleri tamamlanarak memleketlerine gönderildi. Hayatını kaybeden işçilerden Kerim Ören ve Ömer Karakaya’nın cenazeleri Manisa’nın Kırkağaç ilçesine, Halit Ersay’ın cenazesi Denizli’ye, Ramazan İnce’nin cenazesi ise Balıkesir'in İvrindi ilçesine gönderilecek ve 4 işçi bugün memleketlerinde toprağa verilecek. İsa Olcay’ın cenazesinin ise yarın Kütahya'nın Gediz ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Soma’daki faciadan yürek sızlatan hikaye çıktı! 5 yıl sonra geri dönmüş

NE OLMUŞTU?

Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat maden işletmesinde meydana gelen göçükte Halit Ersay (37), Kerim Ören, Ramazan İnce (26), Ömer Karakaya ve İsa Olcay (49) hayatını kaybetti.Öte yandan, göçükten yaralı olarak kurtarılan maden işçilerinden Süleyman Şakrak (33) ve İbrahim Çimen’in (44) sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Soma’daki faciadan yürek sızlatan hikaye çıktı! 5 yıl sonra geri dönmüş

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Soma Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSISoma

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