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Zonguldak'ta 4 maden ocağı kapatıldı! 9 ton kömür ele geçirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Zonguldak&#039;ta 4 maden ocağı kapatıldı! 9 ton kömür ele geçirildi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı. Maden ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edilirken 9 ton kömür ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürüttü.  Ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağında 120 metre ray, 2 vagon, vinç, kürek, kazma, el arabası, 9 ton kömür ele geçirildi.

OCAKLAR İMHA EDİLDİ

Söz konusu maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi. Ele geçirilen malzeme, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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