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    Zonguldak'ta amca dehşeti! Simitçide çalışan yeğenini vurup, canına kıydı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Korkunç olay Zonguldak'ta yaşandı. Simitçi dükkanını silahla basan Hüseyin Selam, yeğeni Ekrem Selam'ı vurdu. Talihsiz çocuk kanlar içinde yere yığılınca, amca aynı silahı boynuna dayayarak intihar etti.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırında çalışan yeğenini silahla vuran adam daha sonra intihar etti. Feci olay, Fırıncı Hüseyin Sokak Caddesi'nde bir simit fırınında yaşandı.

    Zonguldak'ta amca dehşeti! Simitçide çalışan yeğenini vurup, canına kıydı

    SİMİTÇİDE DEHŞET SAÇTI

    Hüseyin Selam isimli adam simitçide çalışan yeğeni Ekrem Selam'ı henüz bilinmeyen bir nedenle yanında getirdiği silahla vurdu.
    Öfkeli amca daha sonra silahını boynuna dayayarak ateşledi.

    Zonguldak'ta amca dehşeti! Simitçide çalışan yeğenini vurup, canına kıydı

    AMCA ÖLDÜ, GENCİN DURUMU AĞIR

    Kanlar içerisinde yere yığılan amca ve yeğen ağır yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından yaralılar ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Hüseyin Selam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken yeğeninin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Zonguldak
    Haberler > Gündem > Zonguldak'ta amca dehşeti! Simitçide çalışan yeğenini vurup, canına kıydı
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