Zonguldak'ta amca dehşeti! Simitçide çalışan yeğenini vurup, canına kıydı

12 Ocak 2024 11:45 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 11:51

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırında çalışan yeğenini silahla vuran adam daha sonra intihar etti. Feci olay, Fırıncı Hüseyin Sokak Caddesi'nde bir simit fırınında yaşandı.

SİMİTÇİDE DEHŞET SAÇTI

Hüseyin Selam isimli adam simitçide çalışan yeğeni Ekrem Selam'ı henüz bilinmeyen bir nedenle yanında getirdiği silahla vurdu.

Öfkeli amca daha sonra silahını boynuna dayayarak ateşledi.

AMCA ÖLDÜ, GENCİN DURUMU AĞIR

Kanlar içerisinde yere yığılan amca ve yeğen ağır yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından yaralılar ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Hüseyin Selam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken yeğeninin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.