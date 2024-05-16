1.⁠ ⁠Lig final maçı tek maç olarak oynanacak

Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde heyecan devam ederken tek mı oynanacak merak edildi. 16 Mayıs günü gerçekleşecek olan Bodrumspor - Boluspor maçı 17.00'de başlayacak. İşte maçın oynanacağı sistem....

Play off mücadelelerinin başlamasıyla beraber tek maç usulüne göre mi çift maç mı araştırılıyor. Taraftarların yakından takip ettiği karşılaşmalara kısa süre kaldı...

Karşılaşmalar tek maç usulüne göre oynanacak. İlk maçlar ligi 4. ve 5. sırada bitirenlerin sahasında gerçekleşecek.

Dönemi 3. olarak bitiren Sakaryaspor direkt olarak finale giderken play off'un 1. turunda Bodrumspor ile Boluspor ve Ahlatçı Çorum FK ile Kocaelispor mücadele edecek.

İlk turda program şöyle:

16 Mayıs Perşembe:

17.00 Bodrum FK-Boluspor (Bodrum İlçe)

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)

16 Mayıs'ta oynanacak mücadeleler:

1. Lig Play-off çeyrek final

Bodrumspor – Boluspor | 17.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1

Çorum FK – Kocaelispor | 20.00 | TRT Spor, Bein Sports 2

Suudi Arabistan Pro Lig

Al Nassr – Al Hilal | 20.00 | Yayıncı bulunmuyor

Al Khaleej – Al Ittihad | 21.00 | S Sport Plus, TV 8 Buçuk, Exxen