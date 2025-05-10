10 Mayıs 2025 Cumartesi deprem listesi! Son dakika deprem mi oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Mayıs 2025 06:58 - Güncelleme: 10 Mayıs 2025 07:48 - Güncelleme:

10 Mayıs 2025 Cumartesi günü deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Fay hatları üzerinde yer alan ülkemiz deprem riski ile her an karşı karşıyadır. Buna göre, ülkemizde yaşanan son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anında kayıt altına alınmaktadır.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin