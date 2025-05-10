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10 Mayıs 2025 Cumartesi deprem listesi! Son dakika deprem mi oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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10 Mayıs 2025 Cumartesi deprem listesi! Son dakika deprem mi oldu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

10 Mayıs 2025 Cumartesi günü deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Fay hatları üzerinde yer alan ülkemiz deprem riski ile her an karşı karşıyadır. Buna göre, ülkemizde yaşanan son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anında kayıt altına alınmaktadır.

Son dakika deprem haberleri arama motorlarında en çok sorgulatılan konular arasındadır. Türkiye’de yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp paylaşılmaktadır.

Vatandaşlar yaşadıkları bölgede sarsıntı hissetmeleri durumunda ‘’Az önce deprem mi oldu?’ sorusunun cevabına Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi üzerinden ulaşmaktadır. İşte, 10 Mayıs 2025 Son depremler listesi...

10 Mayıs 2025 Cumartesi deprem listesi! Son dakika deprem mi oldu? - 1. Resim

 SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?

10 Mayıs 2024 son dakika deprem listesi paylaşıldı. Bugün saat 04.22'de Konya'nın Selçuklu ilçesi Sarıcalar beldesi merkezli 3,6 büyüklüğünde deprem, bölge halkını korkuttu. Saat 06.31'de ise Akdeniz açıklarında Datça Muğla'ya 242 km uzaklıkta AFAD'ın verilerine göre 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet siteleri üzerinden, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkez üssü ölçülerini öğrenebilirsiniz.

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2025.05.10 06:31:40  34.4885   26.6648        6.7      -.-  3.5  3.6   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2025.05.10 05:57:21  38.4405   31.8172        5.0      -.-  2.0  -.-   KONARI-TUZLUKCU (KONYA)                           İlksel
2025.05.10 05:55:34  36.5892   36.2608        5.0      -.-  1.6  -.-   GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY)                       İlksel
2025.05.10 05:01:42  38.1208   38.4592        7.6      -.-  2.5  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel
2025.05.10 04:22:19  38.0253   32.5977        5.0      -.-  3.6  3.5   SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)                        İlksel
2025.05.10 03:55:34  40.3700   36.3833        3.2      -.-  1.5  -.-   BUYUKYILDIZ-(TOKAT)                               İlksel
2025.05.10 03:41:06  36.3212   36.1220        5.1      -.-  2.3  -.-   KARAALI-(HATAY)                                   İlksel
2025.05.10 03:37:13  39.0285   24.1722        6.9      -.-  1.6  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.05.10 03:26:39  39.2262   29.0163        7.6      -.-  1.8  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.10 02:55:25  40.6510   25.5743        5.0      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.10 02:28:08  40.8345   28.2617       14.5      -.-  3.1  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2025.05.10 02:07:30  38.2735   38.1698       20.1      -.-  1.2  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel
2025.05.10 01:50:59  40.8478   28.1785        7.4      -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2025.05.10 01:38:40  39.2538   28.9603        7.0      -.-  1.9  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.10 01:29:17  39.2548   28.9030        4.5      -.-  1.5  -.-   KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)                        İlksel
2025.05.10 01:23:31  36.6115   28.1103        7.5      -.-  2.1  -.-   TASLICA-MARMARIS (MUGLA)                          İlksel
2025.05.10 01:06:50  40.7735   27.5688       16.9      -.-  1.5  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        İlksel
2025.05.10 00:39:17  39.9437   39.0103        7.2      -.-  1.3  -.-   MURATCAYIRI-REFAHIYE (ERZINCAN)                   İlksel
2025.05.10 00:35:42  39.0613   29.5048       11.6      -.-  1.6  -.-   ISIKLAR-GEDIZ (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.10 00:25:41  40.8263   28.2942       15.9      -.-  2.2  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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