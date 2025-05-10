10 Mayıs 2025 Cumartesi deprem listesi! Son dakika deprem mi oldu?
10 Mayıs 2025 Cumartesi günü deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Fay hatları üzerinde yer alan ülkemiz deprem riski ile her an karşı karşıyadır. Buna göre, ülkemizde yaşanan son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anında kayıt altına alınmaktadır.
Son dakika deprem haberleri arama motorlarında en çok sorgulatılan konular arasındadır. Türkiye’de yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp paylaşılmaktadır.
Vatandaşlar yaşadıkları bölgede sarsıntı hissetmeleri durumunda ‘’Az önce deprem mi oldu?’ sorusunun cevabına Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi üzerinden ulaşmaktadır. İşte, 10 Mayıs 2025 Son depremler listesi...
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?
10 Mayıs 2024 son dakika deprem listesi paylaşıldı. Bugün saat 04.22'de Konya'nın Selçuklu ilçesi Sarıcalar beldesi merkezli 3,6 büyüklüğünde deprem, bölge halkını korkuttu. Saat 06.31'de ise Akdeniz açıklarında Datça Muğla'ya 242 km uzaklıkta AFAD'ın verilerine göre 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet siteleri üzerinden, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkez üssü ölçülerini öğrenebilirsiniz.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2025.05.10 06:31:40 34.4885 26.6648 6.7 -.- 3.5 3.6 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2025.05.10 05:57:21 38.4405 31.8172 5.0 -.- 2.0 -.- KONARI-TUZLUKCU (KONYA) İlksel 2025.05.10 05:55:34 36.5892 36.2608 5.0 -.- 1.6 -.- GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY) İlksel 2025.05.10 05:01:42 38.1208 38.4592 7.6 -.- 2.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel 2025.05.10 04:22:19 38.0253 32.5977 5.0 -.- 3.6 3.5 SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) İlksel 2025.05.10 03:55:34 40.3700 36.3833 3.2 -.- 1.5 -.- BUYUKYILDIZ-(TOKAT) İlksel 2025.05.10 03:41:06 36.3212 36.1220 5.1 -.- 2.3 -.- KARAALI-(HATAY) İlksel 2025.05.10 03:37:13 39.0285 24.1722 6.9 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel 2025.05.10 03:26:39 39.2262 29.0163 7.6 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.05.10 02:55:25 40.6510 25.5743 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel 2025.05.10 02:28:08 40.8345 28.2617 14.5 -.- 3.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2025.05.10 02:07:30 38.2735 38.1698 20.1 -.- 1.2 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel 2025.05.10 01:50:59 40.8478 28.1785 7.4 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2025.05.10 01:38:40 39.2538 28.9603 7.0 -.- 1.9 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.05.10 01:29:17 39.2548 28.9030 4.5 -.- 1.5 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.05.10 01:23:31 36.6115 28.1103 7.5 -.- 2.1 -.- TASLICA-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2025.05.10 01:06:50 40.7735 27.5688 16.9 -.- 1.5 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2025.05.10 00:39:17 39.9437 39.0103 7.2 -.- 1.3 -.- MURATCAYIRI-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel 2025.05.10 00:35:42 39.0613 29.5048 11.6 -.- 1.6 -.- ISIKLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel 2025.05.10 00:25:41 40.8263 28.2942 15.9 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
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