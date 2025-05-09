Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, 9 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşen deprem verilerini paylaştı. Ülkemizde yer yer küçük çaplı depremlerin dışında daha büyük be tedirgin edici sarsıntılar da gerçekleşebiliyor. İşte, 9 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi...

Ülkemizde yaşayan vatandaşlar, sarsıntı hissettikleri an "Bugün deprem mi oldu?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Üst üste yaşanan depremler nedeniyle anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesi takip ediliyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleriyle vatandaşlara anlık bilgilendirme yapıyor. Bölgesel deprem araştırmaları gerçekleştiriliyor. İnternet sitesi üzerinden son 500 depremi vatandaşlara paylaşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri anlık olarak paylaşarak vatandaşlara güncel deprem haberleri veriyor.

AFAD SON DAKİKA DEPREMİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

BUGÜN İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Bugün deprem oldu mu? sorusunun cevabını güncel olarak araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip ederek güncel olarak deprem haberlerini öğrenebilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın internet adresine giriş yaparak son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını bulabilirsiniz.

SON DEPREMLER 9 MAYIS 2025

AFAD ölçümlerine bakıldığında saat 10.53'te Artvin Hopa'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bugün için son deprem listesi şu şekildedir;

14:38 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.2

14:20 – Palu (Elazığ) – 1.8

13:37 – Germencik (Aydın) – 1.1

13:32 – Emet (Kütahya) – 1.5

13:29 – Marmara Denizi (Büyükçekmece/İstanbul) – 1.5

13:28 – Nicosia (Güney Kıbrıs) – 2.1

13:20 – Beypazarı (Ankara) – 1.8

13:00 – Sultandağı (Afyonkarahisar) – 1.1

12:43 – Eşme (Uşak) – 0.9

12:41 – Tavşanlı (Kütahya) – 1.1

12:16 – Doğubayazıt (Ağrı) – 1.9

11:20 – Çukurca (Hakkari) – 2.5

11:12 – Bozova (Şanlıurfa) – 1.6

10:55 – Orhaneli (Bursa) – 1.1

10:53 – Hopa (Artvin) – 3.6

10:13 – Yazıhan (Malatya) – 1.3

09:57 – Gelendost (Isparta) – 0.8

09:48 – Kargı (Çorum) – 2.1

09:44 – Seydikemer (Muğla) – 1.6

09:34 – Simav (Kütahya) – 1.1

ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ