20 Haziran günü Çorum Dodurga'da 2.9 büyüklüğünde deprem hissedildi

Bugün öğlen saatlerinde Çorum'da sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu az önce aramasını yaparken Kandilli Rasathanesi verileri paylaşıldı. Sarsıntının hissedilmesinin ardından kaç büyüklüğünde olduğu son depremler listesinden kontrol edildi.

Öğlen saatlerinde Çorum'un Dodurga ilçesinde sarsıntı hisseden vatandaşlar depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırırken Ankara'da da hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi sayesinde anlık olarak erişebilmekteyiz.

ÇORUM DODURGA'DA DEPREM Mİ OLDU?

20 Haziran günü Dodurga'da 13.48'de 2.9 büyüklüğünde sarsıntı meydana gelirken derinliği 4.3 km olarak ölçüldü.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

20 Haziran'da olan tüm sarsıntılar son veriler listesine düşerken, Antalya, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Ankara gibi illerimizde olan depremlerin şiddetine, konumuna ve saatine anlık olarak erişebiliyoruz. Son dakika olan depremler listesi sayesinde verilere anında ulaşabiliyoruz.