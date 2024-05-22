23 - 24 Mayıs’ta talep toplayacak olan Özyaşar Tel halka arzı 28,00 TL'den satışa çıkacak

SPK'nın başvurusunu onayladığı hisseler arasında yer alan Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. 23 - 24 Mayıs tarihlerinde talep toplamasının ardından işlem görecek. Satın almak isteyenler ise katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir gibi sorulara cevap aradı.

OZYSR hisse kodu ile halka arz olacak olan şirket ile ilgili merak edilenler arasında hangi bankalarda var, ne zaman işlem görecek gibi sorular yer alıyor. 10.30'da talep toplama işlemleri başlayan hisse hakkında bilgiler...

Eşit dağıtım yapacak olan hisse, 23 - 24 Mayıs'ta talep toplayacak ve OZYSR hisse koduyla yer alacak. 28,00 TL'den satışa çıkacak olan halka arz, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınacak.

Fonun kullanılacağı alanlar %30 İşletme sermayesi, %40 Finansman maliyetinin azaltılması, %30 Yatırım finansmanı ve makine/teçhizat alımları olarak belirlendi.

Açıklığı %30,62, büyüklüğü 873 Milyon TL olurken katılım endeksine uygun olacak ve T1 - T2 kullanımı yapılabilecek.

Tahmini lot miktarı ise şöyle olacak:

2.1 Milyon katılım - 15 Lot (420 TL)

2.5 Milyon katılım - 13 Lot (364 TL)

2.9 Milyon katılım - 11 Lot (308 TL)

3.3 Milyon katılım - 10 Lot (280 TL)

3.7 Milyon katılım - 9 Lot (252 TL)

4.1 Milyon katılım - 8 Lot (224 TL)

4.5 Milyon katılım - 7 Lot (196 TL)

4.9 Milyon katılım - 6 Lot (168 TL)