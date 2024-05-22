Onur Yüksek Teknoloji halka arzı katılım endeksine uygun olarak Ana Pazar’da işlem görecek

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mayıs 2024 16:35 - Güncelleme: 22 Mayıs 2024 16:45 - Güncelleme:

Halka Arz, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

SPK tarafından başvurusu onaylanan ONRYT, 22-23 Mayıs tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirecek. Global Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alabilecek olan vatandaşlar ise katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var gibi soruların cevabını araştırmaya başladı.