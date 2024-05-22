Onur Yüksek Teknoloji halka arzı katılım endeksine uygun olarak Ana Pazar’da işlem görecek
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
SPK tarafından başvurusu onaylanan ONRYT, 22-23 Mayıs tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirecek. Global Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alabilecek olan vatandaşlar ise katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var gibi soruların cevabını araştırmaya başladı.
49,50 TL'den satışa çıkacak olan Onur Yüksek Teknoloji halka arzının ne zaman işlem göreceği merak edilirken kaç lot vereceği ve hisse kodu da gündeme geldi. Bugün ve yarın talep toplayacak olan hisse hakkında...
ONRYT, 2 gün boyunca işlem gördükten sonra 49,50 TL'den Ana Pazar'da işlem görecek. Hisse katılım endeksine uygun olurken T1-T2 ile alıma uygun olacak.
Büyüklüğü 976 Milyon TL olurken fonun kullanılacağı alanlar şöyle açıklandı:
%15 İşletme sermayesi.
%60 Yenilenebilir enerji yatırımları.
%15 Finansal borç ödemeleri.
Tahmini lot miktarı ise şöyle:
2.1 Milyon katılım - 10 Lot (495 TL)
2.5 Milyon katılım - 8 Lot (396 TL)
2.9 Milyon katılım - 7 Lot (346 TL)
3.3 Milyon katılım - 6 Lot (297 TL)
3.7 Milyon katılım - 6 Lot (297 TL)
4.1 Milyon katılım - 5 Lot (247 TL)
4.5 Milyon katılım - 5 Lot (247 TL)
4.9 Milyon katılım - 4 Lot (198 TL)
Kaynak: Türkiye Gazetesi