Hareket Proje Taşımacılığı halka arz sonuçlarına göre 700 TL değerinde 10 lot dağıttı

SPK tarafından başvurusu onaylanan HRKET hissesi 15-16-17 Mayıs tarihlerinde talep toplamıştı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından kaç lot verdi merak edildi. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. aracılığıyla satın alınabilecek olan şirketin ne zaman borsada işlem göreceği ise gündemde yer aldı. Eşit dağıtım yapan hisse hakkında...

KAP'ta yer alan bilgilere göre halka arz sonuçları açıklanan HRKET'in kaç lot dağıttığı belli oldu. 70,00 TL'den satışa çıkacak olan şirketin katılım endeksine uygunluk durumu da merak ediliyor.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. 70,00 TL'den 23 Mayıs tarihinde Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Satın almak isteyenler Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. aracılığıyla alabilecek.

Fonun kullanım alanları ise %50-60 Makine, ekipman, tesis ve proje yatırımları, %20-25 Finansal borçların ödenmesi, %20-25 İşletme sermayesi olarak belirlendi.

KAP'ta yer alan bilgilere göre sonuçlar şöyle:

"HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.’nin (“HRKET”, veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 15-16-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 70,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 24.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü 1.680.000.000TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda, toplam 1.961.635 başvurudan, halka arz edilen 24.000.000 TL nominal değerli payların 4,25 katına denk gelen 101.901.886TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 1,27 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 13,18 katı, Hareket Grubu Çalışanlarına tahsis edilen payların 1,03 katı talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. "