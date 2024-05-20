Özyaşar Tel halka arzı katılım endeksine uygun olarak 23-24 Mayıs'ta Ana Pazar'da işlem görecek

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mayıs 2024 11:12 - Güncelleme: 20 Mayıs 2024 11:32 - Güncelleme:

Halka Arz, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

SPK tarafından başvurusu onaylanan şirketler arasında yer alan Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.'y, satın almak isteyenler kaç lot veriyor, ne zaman borsada işlem görecek gibi sorulara cevap aradı. OZYSR hisse koduyla satışa çıkacak olan halka arzın açıklığı ve büyüklüğü...