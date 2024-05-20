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Özyaşar Tel halka arzı katılım endeksine uygun olarak 23-24 Mayıs'ta Ana Pazar'da işlem görecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özyaşar Tel halka arzı katılım endeksine uygun olarak 23-24 Mayıs&#039;ta Ana Pazar&#039;da işlem görecek
Halka Arz, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

SPK tarafından başvurusu onaylanan şirketler arasında yer alan Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.'y, satın almak isteyenler kaç lot veriyor, ne zaman borsada işlem görecek gibi sorulara cevap aradı. OZYSR hisse koduyla satışa çıkacak olan halka arzın açıklığı ve büyüklüğü...

Son zamanlarda yakından takip edilen 2024 halka arz takvimi listesine göre Özyaşar Tel hissesi Ana Pazar'da satışa çıkıyor. Katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var gündemde yer aldı. 

Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. hissesi 23-24 Mayıs tarihinde işlem görecek. 28,00 TL'den satışa çıkacak olan halka arzı satın almak isteyenler QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alabilecek.

Özyaşar Tel halka arzı katılım endeksine uygun olarak 23-24 Mayıs'ta Ana Pazar'da işlem görecek - 1. Resim

Fonun kullanılacağı alanlar arasında %30 İşletme sermayesi, %40 Finansman maliyetinin azaltılması, %30 Yatırım finansmanı ve makine/teçhizat alımları yer aldı. Büyüklüğü 873 Milyon TL, açıklığı %30,62 olarak belirlendi.

Toplamda 26,000,000 pay, ek olarak 5,200,000 pay dağıtımı gerçekleştirecek olan şirketin olası lot miktarları şöyle:

 2.1 Milyon katılım - 15 Lot (420 TL)

 2.5 Milyon katılım - 13 Lot (364 TL)

2.9 Milyon katılım - 11 Lot (308 TL)

 3.3 Milyon katılım - 10 Lot (280 TL)

 3.7 Milyon katılım - 9 Lot (252 TL)

Özyaşar Tel halka arzı katılım endeksine uygun olarak 23-24 Mayıs'ta Ana Pazar'da işlem görecek - 2. Resim

4.1 Milyon katılım - 8 Lot (224 TL)

4.5 Milyon katılım - 7 Lot (196 TL)

4.9 Milyon katılım - 6 Lot (168 TL)

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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