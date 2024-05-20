22-23 Mayıs'ta talep toplayacak olan Onur Yüksek halka arz 49,50 TL'den ONRYT hisse koduyla işlem görecek

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mayıs 2024 10:43 - Güncelleme: 20 Mayıs 2024 10:57 - Güncelleme:

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SPK tarafından başvurusu onaylanan hisseler arasında yer alan Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin detayları araştırılmaya başlandı. Ne zaman talep toplayacak, hisse fiyatı ve kodu, kaç lot verir gibi sorular vatandaşın gündeminde yer alırken şirketin bazı detay bilgileri açıklandı.