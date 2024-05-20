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Haberler > Haberler > 22-23 Mayıs'ta talep toplayacak olan Onur Yüksek halka arz 49,50 TL'den ONRYT hisse koduyla işlem görecek

22-23 Mayıs'ta talep toplayacak olan Onur Yüksek halka arz 49,50 TL'den ONRYT hisse koduyla işlem görecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
22-23 Mayıs&#039;ta talep toplayacak olan Onur Yüksek halka arz 49,50 TL&#039;den ONRYT hisse koduyla işlem görecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

SPK tarafından başvurusu onaylanan hisseler arasında yer alan Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin detayları araştırılmaya başlandı. Ne zaman talep toplayacak, hisse fiyatı ve kodu, kaç lot verir gibi sorular vatandaşın gündeminde yer alırken şirketin bazı detay bilgileri açıklandı.

Yakından takip edilen hisseler arasında yer alan Onur Yüksek Teknoloji'nin talep toplama tarihleri belirlendi. Fiyatı ve katılım endeksine uygunluk durumunun da merak edildiği hissenin olası lot miktarlarını derledik...

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arzı 22-23 Mayıs tarihlerinde 10.30 - 13.00 aralığında talep toplarken ONRYT hisse koduyla Ana Pazar'da işlem görecek.

Katılım endeksine uygun olan hissenin büyüklüğü 967 Milyon TL olurken açıklığı %31,40 olarak belirlendi. Tamamı eşit dağıtım olacak olan Onur Yüksek halka arzı T1- T2 uygun olacak. Satın almak isteyenler Global Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alabilecek.

22-23 Mayıs'ta talep toplayacak olan Onur Yüksek halka arz 49,50 TL'den ONRYT hisse koduyla işlem görecek - 1. Resim

Pay olarak 19,730,000 lot dağıtacak olan hissenin olası lot miktarı şöyle:

2.1 Milyon katılım - 10 Lot (495 TL)

2.5 Milyon katılım - 8 Lot (396 TL)

 2.9 Milyon katılım - 7 Lot (346 TL)

 3.3 Milyon katılım - 6 Lot (297 TL)

 3.7 Milyon katılım - 6 Lot (297 TL)

22-23 Mayıs'ta talep toplayacak olan Onur Yüksek halka arz 49,50 TL'den ONRYT hisse koduyla işlem görecek - 2. Resim

4.1 Milyon katılım - 5 Lot (247 TL)

4.5 Milyon katılım - 5 Lot (247 TL)

 4.9 Milyon katılım - 4 Lot (198 TL)

Fonun kullanılacağı alanlar arasında %12,5 İşletme sermayesi, %57,20 Yenilenebilir enerji yatırımları, %20 Finansal borç ödemeleri, %5 Ar-ge faaliyetleri, %5 Ofis ve teknik alanlar kapasitesi artırımı. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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