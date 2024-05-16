İBB'den İGDAŞ hamlesi! Halka arz edilmesi planlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi finans piyasalarında dikkat çeken bir hamle hazırlığında. CHP'nin İBB Meclisi'nde çoğunluğu almasının ardından daha hızlı karar alabilen İBB yönetimi, İGDAŞ ile ilgili yeni bir adım atmayı planlıyor. İBB Finansman Şube Müdürü Neslihan Vural, İGDAŞ'ı 10 milyar dolar değerlemeyle halka arzını planladıklarını söyledi. Vural, İGDAŞ'ın ardından İBB'nin su şirketi Hamidiye, Halk Ekmek ve İSPARK'ın da satış için potansiyel varlıklar olduğunu söyledi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde yeniden İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, aynı zamanda Meclis çoğunluğunu da sağladı. İBB yönetimi bu gelişme sonrası İstanbul'un doğalgaz dağıtım şirketi olan İGDAŞ için yeni bir hamleye hazırlanmaya başladı. İBB, İGDAŞ'ı halka arz etme planını yeniden canlandırmak için harekete geçti.

"HIZLI KARAR ALABİLİYORUZ"

Bloomberg'e konuşan İBB Finansman Şube Müdürü Neslihan Vural, İBB Meclisi'nde çoğunluğu CHP'nin almasının ardından, İGDAŞ’ın halka arzı da dahil olmak üzere fonlama sağlama planlarında ilerlemeye imkan tanıdığını söyledi. Vural “Eskiden bir projeyi kabul etmek için yaklaşık bir yıla ihtiyaç duyarken, şimdi oldukça hızlı karar alabiliyoruz” dedi.

İLK OLARAK 2010'DA GÜNDEME GELMİŞTİ

İGDAŞ'ın halka arz edilme planı aslında yeni bir gelişme değil. İGDAŞ'ın halk arz edilmesi ilk olarak 2010'larda gündeme gelmiş ancak gerçekleşmemişti.

10 MİLYAR DOLARLIK DEĞERLEME İMKANI

Daha yüksek doğalgaz tarifesinin onaylanması durumunda İGDAŞ’ın 10 milyar dolara kadar değerleme yakalayabileceğini söyleyen Vural, İGDAŞ’taki İBB hissesini yüzde 90’ı aşkın seviyeden yüzde 20’nin altında bir seviyeye indirmeyi hedefleyeceklerini kaydetti. İGDAŞ 2022’de 35,8 milyar lira (1,1 milyar dolar) gelir elde etti.

Vural “Bir finans insanı olarak özelleştirmeden yanayım. Belediyenin nihayetinde sadece belediye işlerine geri dönmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

İBB Meclisi’nin halka arz izninin hala geçerli olduğunu belirten Vural, yatırım bankalarını yetkilendirme aşamasından önce yapılması gereken bazı çalışmalar olduğunu ve bunlar arasında şirket ana sözleşmesinin yeniden düzenlenmesinin de olduğunu ifade etti.

İGDAŞ'IN ARDINDAN İSPARK, HALK EKMEK VE HAMİDİYE...

Vural otopark şirketi İSPARK’ın, su şirketi Hamidiye’nin ve ucuz ekmek üreticisi Halk Ekmek’in de satış için potansiyel varlıklar arasında olduğunu belirtti. Vural İGDAŞ’ın ardından sıranın İSPARK’a gelebileceğini, ancak bunun henüz masada olmadığını söyledi.

16 milyon kişiye ev sahipliği yapan İstanbul Türkiye ekonomisinin üçte birini oluşturuyor. Şehirde fonlamaya ihtiyaç duyan bir dizi proje bulunuyor. Vural, bu projeler arasında atık kaynaklı enerji santrali, yeni ve tamamlanmamış metro hatları ve mevcut taksi filosunu yüzde 50 büyütecek 10 bin yeni taksi projesinin bulunduğunu söyledi.

Vural “Tüm projelerimiz yeşil veya ESG bağlantılı. Bu yüzden finansman mevcut olacak” değerlendirmesini yaptı.

BU YIL 1,1 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN HEDEFİ



Vural, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kasım ayında çıkılan 715 milyon dolarlık İBB yeşil tahvil ihracını onayladığını ve aralarında 925 milyon dolarlık kredi hattının da olduğu dört metro projesi finansmanının onaylanmasının beklendiğini belirtti.

Vural, İBB’nin bu yıl sermaye piyasaları ve EBRD gibi uluslararası finans kuruluşlarından 1 milyar euroluk (1,1 milyar dolar) finansman sağlamayı hedeflediğini duyurdu.

ESG tahvil satışları, yeşil kira sertifikaları, yeşil ve mavi tahvilllerinin yanı sıra İBB 225 milyon dolarlık bir kaynağı da yurtdışından borçlanacak. Vural bunun için Bank of America ve BancTrust Investment Bank’in kurduğu bir SPV’nin tahvil satacağını ve gelen kaynağı İBB’ye borç olarak vereceğini söyledi.