Onur Yüksek Teknoloji halka arz 49,50 TL'den işlem görecek
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
SPK tarafından başvurusu onaylanan şirketlere yeni bir tanesi eklendi. Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin halka arz olacağının duyurulmasının ardından ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu gibi sorular araştırılırken eşit dağıtım yapacağı ve Yıldız Pazar'da işlem göreceği belirlendi.
Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşların gündeminde yeni hissenin detayları yer aldı. 49,50 TL satış fiyatı belirlenen şirketin talep toplama tarihi araştırıldı.
Hissenin talep toplama tarihi henüz duyurulmazken hisse fiyatı 49,50 TL olarak açıklandı.
Katılım endeksine uygunluğunun da belirlenmemesinin yanında Yıldız Pazar'da işlem görecek. Satın almak isteyenler ise Global Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alabilecek.
Toplamda 19.730.000 dağıtım yapan şirketin olası lot miktarı ise şöyle:
Sermaye Artırımı: 12.830.000 Lot
Ortak Satışı: 3.200.000 Lot (Cengiz Dede)
Ortak Satışı: 1.600.000 Lot (Noyan Burçin Dede)
Ortak Satışı: 1.600.000 Lot (Tolga Dede)
Ortak Satışı: 500.000 Lot (Nurgül Dede)
Fonun kullanılacağı alanlar ise şöyle belirlendi:
%15 İşletme sermayesi.
%60 Yenilenebilir enerji yatırımları.
%15 Finansal borç ödemeleri.
%5 Ar-ge faaliyetleri.
%5 Ofis ve teknik alanlar kapasitesi artırımı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi