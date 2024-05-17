Onur Yüksek Teknoloji halka arz 49,50 TL'den işlem görecek

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Mayıs 2024 09:22 - Güncelleme: 17 Mayıs 2024 09:33 - Güncelleme:

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SPK tarafından başvurusu onaylanan şirketlere yeni bir tanesi eklendi. Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.'nin halka arz olacağının duyurulmasının ardından ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu gibi sorular araştırılırken eşit dağıtım yapacağı ve Yıldız Pazar'da işlem göreceği belirlendi.