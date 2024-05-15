Katılım endeksine uygun olan Hareket Proje halka arzının lot miktarı sonuçların ardından belli olacak

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği şirketinin başvurusunun onaylanmasıyla beraber talep toplama süreci başladı. 17 Mayıs'a kadar devam edecek olan sürecin sona ermesinin ardından kaç lot vereceği belli olacak.

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusunun onaylanmasıyla beraber halka arz olacak hissenin ne zaman işlem göreceği merak edilirken hangi bankalarda var araştırıldı. Hisseye dair detaylar haberimizdedir...

Hisse, katılım endeksine uygun olarak Yıldız Pazar'da işlem görecek fakat tarih henüz belirlenmedi. 15-16-17 Mayıs'ta talep toplandıktan sonra borsada işlem tarihi de netleşecek.

Şirket, eşit dağıtım yaparken 24 milyon lot dağıtacakken olası miktar şöyle:

2.1 Milyon katılım - 42 Lot

2.5 Milyon katılım - 35 Lot

2.9 Milyon katılım - 31 Lot

3.3 Milyon katılım - 27 Lot

3.7 Milyon katılım - 24 Lot

4.1 Milyon katılım - 22 Lot

4.5 Milyon katılım - 20 Lot

4.9 Milyon katılım - 18 Lot

Halka arz büyüklüğü 3 milyar 456 milyon TL olarak belirlenen şirket 70,00 TL'den satışa çıkıyor.

Satın alınabilecek bankalar şöyle:

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

ING Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

InvestAZ Yatırım menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TEB A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.