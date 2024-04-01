23. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 23. günü teravih kılmanın fazileti nedir?

23. gün teravih namazı fazileti, Ümmet-i Muhammed'in esirlerini azad etmiş gibi sevap alır. | Ramazan ayının gelmesi ile birlikte teravih namazları yatsı namazından sonra eda edilmeye başlandı. Her günün ayrı bir teravih namazı fazileti bulunmaktadır. Gün gün teravih namazı faziletleri yazımızda derledik. Peki, 23. gün teravih namazı kılmanın fazileti nedir?

23. gün teravih namazı fazileti nedir? Gün gün teravih namazı faziletleri ile bugünkü teravih namazını kılmanın faziletinin ne olduğunu öğrenebilirsiniz. İşte, yirmi üçüncü gün teravih namazı kılmanın fazileti!

23. GÜN TERAVİH NAMAZI KILMANIN FAZİLETİ

Ramazan’ın 23. günü teravih namazı kılmanın fazileti şu şekildedir:

Ümmet-i Muhammed'in esirlerini azad etmiş gibi sevap alır.

TERAVİH NAMAZININ HER GECE İÇİN AYRI FAZİLETİ VAR MI?

Ramazan ayında her gece teravih namazı kılmanın fazileti, Hazreti Ali'ye sual edilince, cevabında buyurur ki:

“Her kim Ramazan-ı şerifin birinci gecesinde teravih namazı kılsa, Hak teâlâ, o kimsenin bütün tevbelerini kabul ederek, günahlarını bağışlar, ikinci gecesini kılan kimsenin ana babasının günahları affolunur. Üçüncü gece kılsa, melekler, o kula derler ki: “Sana müjdeler olsun, Hak teâlâ senin ibadetini kabul buyurdu, istediğin şerefe kavuştun, günahlarını affetti.” Dördüncü gece teravih namazını kılınca, Kur’ân-ı kerimi hatmetmiş gibi sevap kendisine ihsan edilir. Beşinci gece kılınca, Mescid-i aksada, Mekke’de ve Medine’de kılmış gibi, Hak teâlâ sevap ihsan eder. Altıncı gecesi kılsa, Beyt-ül ma'mûru tavaf etmiş gibi, yedinci gecesi kılsa, Firavun ile yapılan gazada bulunmuş gibi, sekizinci gece kılsa, Bedir harbinde Resûlullah efendimizle bulunmuş gibi, dokuzuncu gecesi için Davut aleyhisselam ile beraber ibadet etmiş gibi, onuncu gecesi için, dünya selamet ve saadeti ihsan edilir.”

GÜN GÜN TERAVİH NAMAZI FAZİLETİ