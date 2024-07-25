25 Temmuz Perşembe günü Roblox'a erişim problemleri yaşanıyor

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu ve oyun oluşturma sistemi Roblox sunucularına erişim problemleri yaşanıyor. Birçok oyuncu platforma erişemediğini ve hesabına giriş yapamadığını bildiriyor.

Roblox Corparation tarafından geliştirilen ve 164 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı bulunan dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Roblox'a bağlantı sorunları yaşanıyor.

25 Temmuz Perşembe günü saat 15.00'da başlayan problemler nedeniyle erişim sağlanamıyor.

Oyuna erişim sağlayamayan oyuncular tarafından Roblox'un neden çöktüğü merak ediliyor.

ROBLOX ÇÖKTÜ MÜ 25 TEMMUZ?

Downdetector'da yer alan bilgilere göre Roblox'ta son 1 saat içerisinde 1.277 erişim problemi raporlandı.

Bildirilen sorunların yüzde 69'u sunucu bağlantısı, yüzde 20'si internet sitesi ve yüzde 11'i ise oynanış oldu.

Sosyal medyada kullanıcıların aktardığı bilgilere göre oyuna Türk Telekom internet altyapısına sahip olan oyuncular erişim sağlayamıyor.

Diğer servis sağlayıcılarını kullananlar iddialara göre herhangi bir erişim problemi yaşamıyor.

ROBLOX HACKLENDİ Mİ?

Oyunun yapımcısı Roblox Corparation tarafından yaşanan problemle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Roblox'un siber saldırıya uğrayıp uğramadığına dair bir açıklama bulunmuyor.