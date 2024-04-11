A101, APEC APS2 elektrikli Moped için kampanyası açıklandı. 11 Nisan Perşembe itibariyle APEC APS2 Elektrikli Moped satışa çıktı. Peki A101 elektrikli bisikletin fiyatı ne kadar? A101'de motosiklet var mı? A101 motosiklet ne zamana kadar satılacak 2024? APEC APS2 Elektrikli Moped ehliyet ister mi? İşte A101 market 11 Nisan perşembe aktüel ürünler kataloğu...

A101 de motosiklet var mı, sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. A101'e ucuza elektrikli Motosiklet (Moped) geldi. Peki, APEC APS2 Elektrikli Moped A101 ne zaman gelecek, geldi mi? İşte A101 tarafından satılacak APEC APS2 Elektrikli Moped fiyatı ve özellikleri…

A101, 22 BİN TL'YE MOTOSİKLET SATIYOR

A101, APEC APS2 Elektrikli Moped satacak. A101, 11 Nisan Perşembe itibariyle 22 bin TL’ye motosiklet satışa çıkardı. A101 market 11 Nisan perşembe aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 Nisan ayı indirimlerine devam ediyor. Kolay şarj imkânı ile dikkat çeken APEC APS2 Elektrikli Moped 21.990 TL olarak satışa çıktı. 11 Nisan A101 markete beyaz eşyadan, televizyona, elektrikli mopedden, dikiş makinesine, koltuktan, bebek bezine, oyuncaktan, telefona onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı.

APEC APS2 ELEKTRİKLİ MOPED FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

11 Nisan Perşembe itibariyle A101 tarafından satışa sunulacak APEC APS2 Elektrikli Moped, kompakt tasarım, rahat sürüş imkanı ve ultra sessiz yolculuk imkanı sunuyor.

Uzun menzil sağlayan aküler ve enerji tasarrufunu artıran kontrol ünitesi ile 89 kilometre menzil sunan elektrikli bisikletin batarya kapasitesi 60V 20AH. Şarj süresi ise 7-8 saat olarak belirtilen elektrikli bisikletin azami hızı ise saatte 25 kilometre.

1.000 watt'lık motor gücüne sahip olan moped batarya dahil 80 kilogram ağırlığında.

APEC APS2 ELEKTRİLİ MOPED EHLİYET İSTER Mİ?

Moped B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabiliyor. 2 yıl garanti süresine sahip olan araçta ön teleskopik süspansiyon bulunuyor.