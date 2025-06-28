Ahmet Tekin Baykal kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Anafor Operasyonu kapsamında tutuklanmıştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Haziran 2025 13:31 - Güncelleme: 28 Haziran 2025 13:31 - Güncelleme:

Cezaevi, Sağlık Sorunları, KOAH, Lenfoma, Haber

Uzun yıllardır cezaevinde bulunan ve İzmir merkezli Anafor Operasyonu kapsamında kamuoyunun gündemine gelen Ahmet Tekin Baykal, sağlık sorunları nedeniyle tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Ahmet Tekin Baykal kimdir, neden öldü, hastalığı neydi soruları ise kamuoyu tarafından merak ediliyor.

Ahmet Tekin Baykal 2008 yılında başlatılan ve organize suç örgütlerine yönelik geniş çaplı Anafor Operasyonu çerçevesinde gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutukluluğu boyunca çeşitli sağlık problemleri yaşayan Baykal’ın ilerleyen yıllarda durumu giderek ağırlaştı. Ahmet Tekin Baykal tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. AHMET TEKİN BAYKAL KİMDİR? Ahmet Tekin Baykal'ın 1950’li yıllarda Aydın’da dünyaya geldiği biliniyor. Turizm ve ticaret alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen Baykal bölgedeki iş çevrelerinde de tanınıyordu. Baykal’ın ismi 2008 yılında düzenlenen Anafor Operasyonu ile yeniden gündeme geldi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ahmet Tekin Baykal yürütülen soruşturma sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutukluluğu boyunca geçen 17 yıl boyunca cezaevinde kalan Baykal çeşitli sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı. İlgili Haber Özgecan'ın katilini öldürtmüştü: Çete lideri Ahmet Tekin Baykal tahliye edildi AHMET TEKİN BAYKAL NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ? Cezaevinde geçirdiği yıllar boyunca birçok sağlık problemiyle mücadele eden Ahmet Tekin Baykal’a ileri evre KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ve lenfoma teşhisi kondu. Sağlık durumunun ağırlaşması ve tıbbi raporlarla durumun belgelenmesi sonrası Nisan 2025’te infazı üç aylığına ertelendi. Devletin kararıyla jet ambulans uçakla memleketi Aydın’a getirilen Baykal, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yoğun tedaviye rağmen Ahmet Tekin Baykal hastalığının son evreye ulaşması nedeniyle hayatını kaybetti. İlgili Haber Ahmet Tekin Baykal, taburcu oldu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan