Akaryakıta zam veya indirim var mı? 10 Mayıs akaryakıt fiyatları güncellendi

Milyonlarca sürücü 10 Mayıs gecesi benzine ya da motorine zam gelip gelmeyeceği merak konusu haline gelirken güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediliyor.

Güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt zam haberleri üst üste gelince, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle benzin litre fiyatının kaç TL olduğu arama motorlarında sorgulatılıyor.

Güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam geldi mi? soruları araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek istiyor.

AKARYAKITA ZAM VEYA İNDİRİM GELDİ Mİ?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıta indirim ve zam olarak yansıdı. Otogaza haftanın başında 1 lira 20 kuruş indirim geldi.İndirim tabelaya yansırken, yeni bir indirim haberi de motorine yapıldı.

Motorin grubuna da 1,29 TL tutarında indirim geldi. Benzine indirim yapılacağına dair henüz bir bilgi verilmedi.

İşte 9 Mayıs 2025 Cuma gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 45.27 TL

Motorin litre fiyatı: 44.20 TL

LPG litre fiyatı: 26.19 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 45.12 TL

Motorin litre fiyatı: 44.08 TL

LPG litre fiyatı: 25.59 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 45.90 TL

Motorin litre fiyatı: 45.02 TL

LPG litre fiyatı: 26.09 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 46.24 TL

Motorin litre fiyatı: 45.35 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL