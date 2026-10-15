ALES/3 başvurularında son güne girildi. 2026 yılının üçüncü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na katılmak isteyen adaylar, başvuruların saat kaçta sona ereceğini, sınav ücretini ve geç başvuru tarihini araştırıyor.

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ÖSYM tarafından 29 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak ALES/3 için başvuru süreci bugün tamamlanıyor. Lisansüstü eğitim ve akademik kariyer hedefleyen adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS, mobil uygulama veya başvuru merkezleri üzerinden gerçekleştiriyor. Başvuru takviminin sona yaklaşmasıyla ALES/3 başvuru saati, ücret ödeme işlemleri ve geç başvuru günü yeniden gündeme geldi.

ALES BAŞVURUSU SAAT KAÇTA BİTİYOR?

2026-ALES/3 başvuruları 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 23.59’da sona erecek. Başvurular 7 Ekim saat 16.00’da başladı ve 15 Ekim saat 23.59’a kadar devam edecek. Başvuru süresi tamamlandıktan sonra normal başvuru ekranı kapanacak.

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden yapabilecekleri gibi ÖSYM AİS ve Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da tamamlayabiliyor. ALES/3’e girmek isteyenlerin başvuru bilgilerinin eksiksiz olduğundan ve sınav ücretinin belirtilen yöntemlerle yatırıldığından emin olması gerekiyor.

ALES başvurusu saat kaçta bitiyor? ALES 3 başvurusu için son gün

ALES 3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 ALES/3 başvuru ücreti 1.200 TL olarak belirlendi. Ödemeler anlaşmalı bankalar üzerinden veya ÖSYM’nin Kartlı Ödeme Sistemi aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Adayların sınav ücretine ilişkin ödeme işlemlerini de belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor.

ALES GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için ALES/3 geç başvuru günü 21 Ekim 2026 olarak belirlendi. Adaylar bu tarihte ÖSYM’nin belirlediği geç başvuru süresi içinde işlemlerini tamamlayabilecek. Geç başvurularda sınav ücreti normal başvuru dönemine göre artırımlı olarak tahsil ediliyor.

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