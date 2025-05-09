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Ankara hava durumu! Ankara'da pazar hava nasıl olacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ankara hava durumu! Ankara&#039;da pazar hava nasıl olacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet adresi üzerinden Ankara için hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre başkentte hafta sonu gök gürültülü ve sağanak yağışlı geçeceği bilgisi verildi.

Ankara'da 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle yakından takip ediliyor.

Peki, Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Ankara'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü yağmur bekleniyor mu? MGM Ankara için güncel hava tahminlerini paylaştı. 

Ankara hava durumu! Ankara'da pazar hava nasıl olacak? - 1. Resim

YARIN ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da yaşayan vatandaşlar, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü için hava durumunu merak edip araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yarın Ankara'da gök gürültü ve sağanak yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. 

12.00 ilâ 15.00 saatleri arasında Ankara'da yerel sağanak yağışlar ve gök gürültü sağanaklar görülebilir. Özellikle öğle saatlerinde başlayacak olan sağanakların 24.00'a kadar devam etmesi bekleniyor.

Bu nedenle kentte yaşayan vatandaşlar dışarı çıkarken yanında şemsi bulundurması tavsiye ediliyor.

Ankara hava durumu! Ankara'da pazar hava nasıl olacak? - 2. Resim

ANKARA'DA PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

11 Mayıs Pazar günü Ankara'da hava gök gürültülü ve sağanak yağışlı geçecektir. Hava sıcaklıkları en düşük 11°C en yüksek ise 21°C olması bekleniyor.

Başkentte Pazar günü nem en düşük 46, en yüksek 96 olacağı bilgisi verilirken vatandaşların ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olması tavsiye ediliyor.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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