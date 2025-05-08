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İstanbul'da hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl? 10-11 Mayıs İstanbul hava durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul&#039;da hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl? 10-11 Mayıs İstanbul hava durumu
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İstanbul'da hafta sonu yağmur bekleniyor. Meteoroloji uzmanları sıcaklıkların düşeceğini ifade ederken hafta sonu plan yapacaklar İstanbul'da yağmur yağıp yağmayacağını ve hava durumunu merak ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son raporuna göre, İstanbul'da 10-11 Mayıs hafta sonu hava nasıl belli oldu. Planlarını hava durumuna göre oluşturmak isteyen İstanbullular meteoroloji verilerini yakından takip ediyor.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 7 Mayıs 2025 tarihli 5 günlük hava durumu raporuna göre, İstanbul’da 10-11 Mayıs hafta sonu yağmur yağacak.

İstanbul'da hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl? 10-11 Mayıs İstanbul hava durumu - 1. Resim

Cumartesi günü başlayacak yağışın, pazar günü de etkili olması bekleniyor. Hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayan İstanbullular için dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Hava sıcaklıkları ise 10 dereceye kadar düşecek.

10 MAYIS CUMARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU

Gök gürültülü sağanak yağış beklenen 10 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da en düşük 13 en yüksek 19 derece sıcaklık olması bekleniyor. Nem oranı yüzde 86'ya kadar çıkarken rüzgar, kuzeydoğudan 28 km/sa hızıyla esecek. 

İstanbul'da hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl? 10-11 Mayıs İstanbul hava durumu - 2. Resim

11 MAYIS PAZAR İSTANBUL HAVA DURUMU

Gün içerisinde yağış beklenmeyen 11 Mayıs Pazar günü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. En düşük 10 en yüksek 18 derece sıcaklığın görüleceği pazar gününde nem oranınün yüzde 86'ya kadar çıkması bekleniyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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