Eğitimine AÖL (Açık Öğretim Lisesi) üzerinden sürdüren ğrenciler, ilk dönem sınav takvimi sorguluyor. Açık Öğretim Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılına ait sınav takvimi ile 1.dönem sınav tarihleri belli oldu. Yayımlanan kılavuzda sınav sürecine dair tüm detaylara yer verildi. Peki, AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman?

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Yeni dönem eğtiim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte gözler sınav süreçlerine çevrildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılın ilk dönem sınav tarihleri yayımlanan kılavuzda yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav programına göre, AÖL birinci dönem sınavları yılın son ayında (aralık) gerçekleştirilecek. Sınava hazırlıklarına erkenden başlayan Açık Öğretim öğrencileri net tarihleri araştırıyor.

AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman? Açık Lise sınav tarihleri duyuruldu

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem yazılı sınavları 20 Aralık 2026 Pazar günü yapılacak. AÖL öğrencileri için sınavlar iki oturum halinde gerçekleştirilecek. MEB'in yayımladığı yazılı sınav duyurusuna göre birinci oturum 10.00'da, ikinci oturum ise 14.00'te başlayacak. Sınavlar 81 ilde ve Bakanlık tarafından belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde uygulanacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖL sınav kılavuzunda sınav giriş belgelerine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Yazılı sınava katılacak öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgelerine 15 Aralık 2026'dan itibaren AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ulaşabilecek. Belgede öğrencinin sınav merkezi, sınava gireceği tarih ve oturum saati ile kimlik bilgileri bulunacak.

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