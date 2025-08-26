ASKİ su kesintisi listesi paylaşıldı! 26 Ağustos Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 26 Ağustos tarihli su kesintisi programı hakkında vatandaşları bilgi verdi.

Buna göre, Ankara'nın Altındağ, Bala, Polatlı ve Gölbaşı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. ASKİ, internet adresi üzerinden kesintilerin ne zaman sona ereceği saat hakkında resmi açıklama yaptı.

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ASKİ tarafından paylaşılan duyuruya göre, pompa arızası ve su dağıtım şebekesindeki bir sorun sebebiyle plansız bir su kesintisi gerçekleşecektir. Bu kapsamda onarım çalışmaları yapılacaktır.

Bugün sabah bazı ilçelerde 09:00’de başlayan su kesintisi akşam 20:00’ye kadar devam edecektir.

ASKİ'nin güncel su kesinti listesi şu şekildedir;

ALTINDAĞ Arıza Tarihi: 25.08.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 25.08.2025 20:00:00

Detay: Kavaklı terfii istasyonundaki enerji-sa kaynaklı enerji kesintisi sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Kavaklı mahallesi

BALA

Arıza Tarihi: 26.08.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 26.08.2025 16:00:00

Detay: Bala ilçesi Sırapınar mahallesi ana iletim hattında olaşan arıza nedeniyle su kesintisi yaplacaktır

Etkilenen Yerler: Sırapınar Mah Yeniyapanşehli mah

POLATLI

Arıza Tarihi: 26.08.2025 09:30:00

Tamir Tarihi: 26.08.2025 14:00:00

Detay: Plansız su kesintisi Polatlı İlçesi: Şentepe Mahallesi Mevlana Caddesi Bağevleri üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şentepe mahallesi bir bölümü

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 26.08.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 26.08.2025 15:00:00

Detay: Baraj mahallesi Çağrıbey sokak içindeki içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Baraj mahallesi bir kısmı( Toki Blokları )

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 26.08.2025 21:00:00

Tamir Tarihi: 27.08.2025 09:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi Yaylabağ mahallesi 832 sokak ta bulunan pompa istasyonunda tesisler dairesi başkanlığınca bakım ve onaralım çalışması sebebiyle planlı su kesintisi yapılacaktır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Polis akademisi yerleşkesi ve Yaylabağ mahallesi.