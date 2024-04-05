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Ateş Kuşları dizisi yeni bölümü 12 Nisan Cuma günü yayınlanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ateş Kuşları dizisi yeni bölümü 12 Nisan Cuma günü yayınlanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman, sorusu TV izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Ekranların sevilen dizileri arasında yer alan Ateş Kuşları yayın günü olan bugün Cuma ekranlara gelmedi. Peki, ATV'nin sevilen dizilerinden Ateş Kuşları yeni bölümü ne zaman? İşte detaylar...

Ateş Kuşları yeni bölümüyle her cuma saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyordu. Ancak Ateş Kuşları, bugün yayınlanmadı. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?  Ateş Kuşları neden yok, final mi yapıyor? 

ATEŞ KUŞLARI NEDEN YOK?

İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Hande Soral gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Ateş Kuşları dizisi her hafta cuma günü izleyicisi ile buluşuyor. Ateş Kuşları dizisi bugün Kadir Gecesi dolayısıyla ekranlara gelmedi. Ateş Kuşları dizisi yayınlanmaya devam edecek. Dizisinin final yapması gibi bir durum açıklanmadı.

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kadir Gecesi dolayısıyla ekranlara gelmeyen Ateş Kuşları yeni bölümüyle 12 Nisan 2024 tarihinde yayınlanacak. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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