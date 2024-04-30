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iPhone kullanıcıları alarm çalmaması sorunu yaşıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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iPhone kullanıcıları alarm çalmaması sorunu yaşıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple'ın ünlü iPhone cihazlarında yaşanan yeni bir sorun, kullanıcıları deliye döndürüyor. Bazı iPhone kullanıcıları, alarm kurmalarına rağmen alarm sesinin çalmadığını fark etti. Bu durum, günlük yaşamda işe geç kalmalara ve randevu kaçırmalara sebep olurken, Apple cephesinden açıklama geldi. Tüm detaylar şöyle...

Bazı iPhone kullanıcıları, son günlerde beklenen alarmlarının çalmadığına dair şikayetlerde bulunuyorlar. Bu sorun, telefonun yalnızca titremesi ancak ses çıkarmaması şeklinde kendini gösteriyor. Apple, bu duruma ilişkin hızlı bir açıklama yaparak çözüm için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

iPhone kullanıcıları alarm çalmaması sorunu yaşıyor - 1. Resim

IPHONE ALARM ÇALMAMA SORUNU 

Apple'ın iPhone işletim sistemi iOS için sürekli olarak güncellemeler yayınlaması, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Ancak her güncelleme, beraberinde bazı beklenmedik sorunlar getirebiliyor. Bu seferki sorun ise alarm fonksiyonunun düzgün çalışmamasıyla alakalı.

Şikayetlerin artması üzerine Apple, alarm çalmama sorununun farkında olduğunu ve bu konuda çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Kısa bir süre içinde yeni bir güncelleme yayınlayarak bu sorunu gidermeyi hedefliyorlar. Ancak bu güncellemenin ne zaman geleceği henüz net değil.

iPhone kullanıcıları alarm çalmaması sorunu yaşıyor - 2. Resim

Sosyal medyada, bu sorunun "Dikkat Farkındalığı" özelliğinden kaynaklanabileceği iddiaları da ortaya atıldı. Ancak Apple, bu konuda net bir açıklama yapmadı. Kullanıcılar, alarm sorununun bu özellikten kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunda kesin bir bilgiye sahip değiller.

Son dönemlerde iOS'taki hatalar nedeniyle Apple eleştirilerin odağında yer alıyor. Bu nedenle, kullanıcılar yeni bir güncelleme ile tüm sorunların çözülmesini bekliyorlar. Firmanın, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak adına hızlı bir şekilde hareket etmesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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