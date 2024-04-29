Apple’ın yeni iPad Pro serisinde gelişmiş yapay zeka özelliği olacak

Apple yapay zeka teknolojilerine odaklanarak ürün gamını yenilemeye hazırlanıyor. 7 Mayıs'ta düzenlenecek "Let Loose" etkinliği öncesinde, teknoloji dünyası yeni iPad Pro serisinin getireceği yenilikleri merakla bekliyor. Şirketin yapay zeka alanındaki yatırımları, kullanıcı deneyimini daha akıllı ve etkili hale getirmeyi hedefliyor. Peki yeni iPad Pro özellikleri neler?

Teknoloji devi Apple, yapay zeka alanındaki yatırımlarını artırarak yeni bir döneme adım atıyor. Şirketin gelecek ürünlerinin yapay zeka odaklı olarak tanıtılacağı duyuruldu. Bu karar 7 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan "Let Loose" etkinliğine birkaç gün kala kamuoyunu heyecanlandırdı. Peki bu etkinlikte tanıtılacak olan yeni iPad Pro serisi neler sunacak?

YENİ IPAD PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

Ünlü analiz uzmanı Mark Gunman'ın hazırladığı bir raporda, yeni iPad Pro serisinin beklenenden farklı bir yonga seti olan Apple M4 ile geleceği iddia edildi. Apple M4 yongasının özellikleri hakkında henüz net bilgiler bulunmasa da, en güçlü nöral motorun bu yonga ile sunulacağı tahmin ediliyor.

Bu gelişmeyle birlikte, yeni iPad Pro serisi, Apple'ın ekosistemine en gelişmiş yapay zeka özelliklerini getirecek ve sektörde bir ilk olacak. Ayrıca firmanın yapay zeka odaklı ilk ürünleri arasında yer alacak.

Apple bu etkinliğin ardından WWDC 2024 etkinliği de dahil olmak üzere tanıtacağı her ürünü yapay zeka cihazı veya yapay zeka odaklı yazılım olarak tanımlayacak. Örneğin iOS 18'in, cihaz üzerinde yapay zeka işlemleri yapabilen bir güncelleme olarak tanıtılması bekleniyor. Bu dönüşümün bir sonucu olarak, yeni iPad Pro serisinin 16GB RAM konfigürasyonunun da tüketicilere sunulacağı öngörülüyor.

Apple'ın yapay zeka alanındaki bu hamlesi, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan meydana getirirken kullanıcılarına daha akıllı ve verimli bir deneyim sunmayı hedefliyor.