2024 CEV Şampiyonlar Ligi’nde oylanan “All Star Team” açıklandı

Avrupa'nın voleybol arenasındaki en prestijli organizasyonlardan biri olan 2024 CEV Şampiyonlar Ligi'nde, taraftarların katılımıyla belirlenen "All Star Team" sonuçları heyecanla bekleniyordu. Ve nihayet, taraftarların oylarıyla oluşturulan bu özel takımın üyeleri açıklandı. İşte CEV Şampiyonlar Ligi All Star Team...

2024 CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ ALL STAR TEAM AÇIKLANDI MI?

"All Star Team" oylamasında, her pozisyon için dört oyuncu aday gösterildi ve taraftarlar kendi tercihlerine göre oy kullandılar. Bir pasör, bir rakip, bir libero, iki smaçör ve iki orta oyuncu kategorilerindeki adaylar arasından en çok oy alanlar, "All Star Team"e seçildi.

Seçilen takımdaki oyuncuların dağılımı oldukça çeşitli oldu. A.Carraro Imoco Conegliano, Allianz Vero Volley Milano, Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank gibi önemli takımlardan oyuncular "All Star Team"de yer aldı. İtalyan başantrenör Daniele Santarelli de, başarılı performansıyla koçlar arasında listeye girmeyi başardı.

İşte 2024 CEV Şampiyonlar Ligi "All Star Team"e seçilen oyuncular ve aldıkları oy oranları:

En İyi Pasör: Joanna Wolosz (POL / A.Carraro Imoco Conegliano) – %46.9

En İyi Pasör Çaprazı: Tijana Bošković (SRB / Eczacıbaşı Dynavit Istanbul) – %57.7

En İyi Smaçör: Gabi Guimaraes (BRA / VakifBank Istanbul) – %82.5

En İyi Smaçör: Kathryn Plummer (USA / A.Carraro Imoco Conegliano) – %36.6

En İyi Libero: Monica De Gennaro (ITA / A.Carraro Imoco Conegliano) – %40.6

En İyi Orta Oyuncu: Eda Erdem (TUR / Fenerbahçe Opet Istanbul) – %59.9

En İyi Orta Oyuncu: Raphaela Folie (ITA / Allianz Vero Volley Milano) – %42.7

En İyi Koç: Daniele Santarelli (ITA / A.Carraro Imoco Conegliano) – %57.3

Taraftarların aktif katılımıyla belirlenen bu "All Star Team", turnuvanın en özel ve başarılı oyuncularını bir araya getiriyor. Oyuncuları tebrik ediyor, gelecek maçlarda da başarılarının devamını diliyoruz.